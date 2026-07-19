В Киеве перекрыли движение по двум улицам: перечень участков и схема объезда
В Киеве временно ограничили движение транспорта по двум участкам дорог. Водителей призывают учесть изменения при планировании маршрутов
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .
Движение транспорта перекрыто:
- бульваром Вацлава Гавела – на участке от улицы Академика Шалимова до перекрестка с улицей Николая Василенко;
- улицей Гарматной - от проспекта Берестейского до перекрестка с улицей Олексы Тихого.
Причины введения ограничений пока не уточняются.
Водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать временные изменения организации дорожного движения.
Напомним, что Россия ночью 19 июля выпустила более 40 ракет разных типов , из них большинство по Киеву, и 120 ударных дронов.
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