Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Боеприпас обнаружили в лесопарковой зоне. Правоохранители ограничили доступ к этой территории.

Отмечается, что около 09:00 взрывотехники будут осуществлять контролируемый подрыв на месте. Звук взрыва, который могут услышать киевляне, не представляет угрозы.

Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101. Обломки ракеты упали в поле у леса.