У Києві біля Подільсько-Воскресенського мосту знайшли бойову частину російського дрона
У Дніпровському районі столиці поблизу Подільсько-Воскресенського моста поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні. Правоохоронці обмежили доступ до цієї території.
Зазначається, що близько 09:00 вибухотехніки здійснюватимуть контрольований підрив на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Уламки ракети впали в полі біля лісу.
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Київщині згорів автобус
30 березня 2026, 11:55Військові на ринку та СТО замість служби: ДБР викрило скандальну схему в Чернівцях
30 березня 2026, 11:44На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 березня 2026, 11:27У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка
30 березня 2026, 11:16Через обстріли РФ є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
30 березня 2026, 11:02На Херсонщині окупанти змушують реєструвати домашні роутери: що відомо
30 березня 2026, 10:54Намагався купити інвалідність за $6000: у Києві затримали полковника Нацгвардії
30 березня 2026, 10:43На Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації
30 березня 2026, 10:37На Черкащині судитимуть офіцера, який змусив підлеглих стати на коліна та побив їх перед строєм
30 березня 2026, 10:24Готувала теракти проти військових у Хмельницькому: СБУ затримала агентку ФСБ
30 березня 2026, 10:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі блоги »