Информация!
Информационное сообщение
В соответствии с ответом Министерства энергетики № 26/1.3-22.1-21517 от 05.12.2025 г., предоставленным на запрос адвоката Войчука В.А. № 0472-2025/12/02-2 от 02.12.2025, который находится в распоряжении редакции, опровергаем информацию, указанную по ссылке – https://regionews.ua/rus/news/politics/1771225261-byvshemu-ministru-energetiki-galushchenko-vruchili-podozrenie-po-delu-midas – о том, что Миронюк Игорь является экс-советником министра энергетики.
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
На Днепропетровщине украинские защитники успешно отбили атаки врага – DeepState
18 февраля 2026, 12:57День святого Валентина на Хмельнитчине: мужчина выстрелил из ружья в жену и в себя
18 февраля 2026, 12:42Некачественные баллистические очки для ВСУ более чем на 154 млн грн: поставщику сообщили о подозрении
18 февраля 2026, 12:19Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без света
18 февраля 2026, 11:56В Женеве продолжились переговоры Украины, США и России: что известно
18 февраля 2026, 11:34Как сохранить близость с любимыми на фронте: советы психолога об общении
18 февраля 2026, 11:32В Киевской области задержали экс-футболиста "Колоса", который ударил работника ТЦК
18 февраля 2026, 11:14На Прикарпатье ночью раздался взрыв в помещении ТЦК
18 февраля 2026, 10:48На Сумщине арестовали мужчину за изнасилование 15-летней дочери и издевательство над женой
18 февраля 2026, 10:29Готовил новые удары по ТЭС: в Киевской области задержали российского агента
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
