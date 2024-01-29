В деле об убийствах на Майдане пытались уничтожить вещественные доказательства, — ГБР

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшим командирам спецподразделения "Беркут", пытавшимся уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили участников Революции достоинства.

Из этого оружия спецназ 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста.

Бывший командир полка и командир роты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, организовали перевозку оружия с территории места дислокации ПМОП "Беркут" и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева.

Они разрезали ее на части абразивным материалом и удалили механическим способом маркировки серийных номеров. После этого остатки оружия были сброшены в притоке Днепра – реке Вита и закопаны на берегу.

В частности были уничтожены 24 автомата 7,62 мм АКМС, одна снайперская винтовка Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного производства и передали в суд материалы еще в отношении 9 бывших "беркутовцев", а всего в суд были переданы материалы в отношении 20 экс-беркутовцев. Они применили огнестрельное оружие против участников мирных акций протеста в феврале 2014 года, что привело к гибели безоружных активистов.