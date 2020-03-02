Голову ОТО в Хмельницкой области поймали на взятке
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Глава одной из объединенных территориальных общин требовал с частного предприятия $1,5 тыс неправомерной выгоды. Средства нужно было оплатить в обмен на организацию процесса положительного решения сессии ОТО и утверждения ею нормативно-денежной оценки земельного участка, на котором планировался добыча песка. Деньги чиновник хотел потратить на охотничье ружье.
Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции, следственное управление полиции области при помощи процессуального руководства прокуратуры Хмельницкой области задержали подозреваемого.
Как сообщали RegioNews ранее, председатель Коростенской райгосадминистрации и начальник отдела РГА в течение марта 2019 года требовали от заявителя неправомерную выгоду за выделение земли на территории района.
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