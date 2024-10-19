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19 октября 2024, 16:53

На Хмельнитчине легковушка в результате ДТП врезалась в дерево: трое пострадавших

19 октября 2024, 16:53
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фото: полиция
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ДТП произошло вчера, 18 октября, около 17:00 в селе Лесные Гриновцы Хмельницкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Центральной 22-летний водитель Opel Vectra столкнулся с автомобилем Mersedes Vito, после чего съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 39-летний водитель Opel и двое его пассажиров 16 и 34 лет получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 18 октября на трассе на Днепропетровщине легковушка Mitsubishi врезалась в стелу, ее часть упала на авто. Водитель погиб.

Хмельницкая область авария ДТП пострадавшие
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