Для 40 специальностей вводят минимальную цену контрактного обучения
Как сообщили RegioNews в пресс-службе МОН, соответствующее решение Кабинет министров принял 3 марта.
Таким образом, с 1 сентября 2020 года для поступающих на наиболее популярные специальности контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство.
"Минимальная стоимость обучения устанавливается для 38 специальностей, которые являются наиболее популярными среди контрактников. Это в основном те специальности, на которые поступает гораздо больше абитуриентов, чем есть подходящих вакансий на рынке труда. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, отельно-ресторанное дело и другие. То есть правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности: инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки", - говорится в сообщении.
Приведение стоимости контракта с фактическими расходами университетов будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1 студента в университете, в 2021 - 70% и в 2022 - 80%. Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.
"Индикативная себестоимость по-разному повлияет на цены в различных учреждениях и регионах. Например, этим летом она не затронет большинство заведений Киева, Ровенской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей", - пояснил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
Также в МОН отметили, что граждане имеют право получить налоговую скидку на расходы на обучение. Родители студентов или сами студенты, если они в течение обучения работают, могут вернуть 18% стоимости контракта. В то же время государство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3% на обучение в университетах.
Как отмечается, изменения не коснутся студентов, которые уже учатся. Стоимость обучения будет коррелироваться с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.
В министерстве напомнили, что введение индикативной себестоимости является одним из аспектов реформы финансирования и управления вузами, концепцию которой Министерство представило в декабре 2019 года.
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