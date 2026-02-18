Удар по Запорожью: погибла женщина, среди пострадавших – два ребенка
В результате российской атаки на Запорожье 17 февраля погибла женщина
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Шесть человек получили травмы – две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет. К сожалению, погибла 48-летняя женщина. Информация о количестве пострадавших уточняется.
В результате вражеской атаки повреждения получили два девятиэтажных дома.
Аварийно-спасательные работы завершены. Коммунальные службы проводят восстановительные работы.
Напомним, 17 февраля в 20:45 российские военные атаковали Запорожье беспилотниками.
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Мирный процесс как имитация: США спешат, а другие выжидают
18 февраля 2026, 09:17Последствия обстрелов в Сумской области: погибла женщина, 19 человек пострадали
18 февраля 2026, 08:59РФ атаковала Украину баллистикой и 126 беспилотниками: есть попадания на 14 локациях
18 февраля 2026, 08:42В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
18 февраля 2026, 08:29В Херсонской области из-за обстрелов получили ранения шесть человек
18 февраля 2026, 08:14В Ровенской области обезвредили боевую часть вражеского беспилотника
18 февраля 2026, 07:56Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены предприятие, гимназия и дома
18 февраля 2026, 07:43Минус 740 оккупантов и 40 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
18 февраля 2026, 07:28Последствия ночной атаки на Николаев: разрушен дом, еще семь – повреждены
18 февраля 2026, 07:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все блоги »