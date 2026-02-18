Фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Шесть человек получили травмы – две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет. К сожалению, погибла 48-летняя женщина. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В результате вражеской атаки повреждения получили два девятиэтажных дома.

Аварийно-спасательные работы завершены. Коммунальные службы проводят восстановительные работы.

Напомним, 17 февраля в 20:45 российские военные атаковали Запорожье беспилотниками.