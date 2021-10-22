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На Донбассе зафиксировали 4 наршения: российские оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов
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22 октября 2021, 08:05

На Донбассе зафиксировали 4 наршения: российские оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов

22 октября 2021, 08:05
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За прошедшие сутки, 21 октября, в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Южного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку от Золотого - 4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Напомним, что в течение 20 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС Донбасс обстрелы Гранатомет РФ

 
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