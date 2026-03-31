На Днепропетровщине женщина очистила счет знакомой почти на 200 тысяч

В Днепропетровской области получила подозрение женщина, которая использовала чужую банковскую карту. Теперь ей будет угрожать ответственность

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, потерпевшая из-за тяжелой болезни не имела возможности самостоятельно пользоваться телефоном и банковскими сервисами. Поэтому она передала знакомой свой мобильный и доступ к банковскому приложению, чтобы оплачивала коммунальные услуги и продукты.

Однако злоумышленница использовала деньги в своих целях. В общей сложности она присвоила 180 тысяч гривен.

"Следователи отделения полиции № 3 Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили подозреваемой о подозрении по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем) и по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения") Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

