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Правоохранители обезвредили преступную группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Черкасс. Злоумышленники требовали деньги с местных предпринимателей под видом возврата несуществующих долгов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Только по одному из задокументированных фактов бандиты пытались "выбить" 1,5 млн грн из совладельца черкасского предприятия, занимающегося международными пассажирскими перевозками.

По "версии" лидера банды, эту сумму предприниматель якобы задолжал своему бизнес-партнеру, обратившемуся к рэкетирам за помощью в возвращении денег. Затем фигуранты забрали у предпринимателя два автомобиля с документами и обещали вернуть их после уплаты "долга".

Пытаясь психологически давить, главарь группировки лично пришел в офис потерпевшего и угрожал ему избиением бейсбольной битой, которую держал в руках.

В дальнейшем злоумышленник постоянно преследовал предпринимателя по всему городу и запугивал его насилием, в частности, над семьей.

Сотрудники СБУ задержали лидера банды "на горячем", когда предприниматель передавал ему первую часть денег в размере 20 тысяч долларов.

У задержанного изъяли огнестрельное оружие и мобильный телефон с поличным.

Организатору банды сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности банды.

Напомним, в Одессе шестеро местных жителей угрожали расправой военнослужащему ВСУ. Злоумышленники потребовали от защитника 400 тысяч гривен.