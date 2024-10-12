В Черкасской области перевернулась маршрутка: травмировались водитель и пассажиры

фото: полиция

ДТП произошло 12 октября около шести утра в административных пределах села Доброводы на Уманщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель маршрутки Volkswagen не выбрал безопасную скорость и на закругленной дороге выехал за пределы дороги. В результате транспортное средство перевернулось, травмировались 51-летний водитель и пассажиры. Всех осмотрели медики, люди получили легкие повреждения и отказались от госпитализации.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, правоохранители обнародовали подробности относительно масштабного ДТП во Львовской области, в результате которого погибли три человека и еще 34 травмированы. Также в полиции назвали предварительную причину аварии.