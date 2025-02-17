По следам наших публикаций. Сергей Наев третий день командует тактической группой "Угледар" (не на "Великую Новоселку" назначили, а на соседнее кураховское направление)

По следам наших публикаций. Сергей Наев третий день командует тактической группой "Угледар" (не на "Великую Новоселку" назначили, а на соседнее кураховское направление)

Фото: Facebook

Это первый случай в истории войн за последние минимум 120 лет, когда командующего группировкой войск назначают на важную фронтовую должность не из-за каких-то определенных для этой должности качеств, не из-за какой-то определенной задачи, а просто после интервью, чтобы устранить подальше от журналистов и чтобы он не давал новых интервью.

Назначение генерала на командование тактической группой не наказание – это честь и высокое доверие для любого военного со стороны руководства государства. Командир тактической группы не защищает посадку, а руководит действиями нескольких бригад. Наев получил от Зеленского ответственность за судьбу многих наших воинов и и уничтожение врага в важной полосе.

Напомню, что ровно год, с 11 февраля 2024-го, когда его уволили с должности командующего объединенными силами, Наев вообще не имел никаких должностей в армии, и был назначен 11 февраля 2025-го года на следующий день после интервью в Украинской правде, где он рассказал о полном бездействии руководства офиса президента перед российским вторжением в 2022 году, и то, что оперативное развертывание обороны, подготовки к подрыву мостов, мобилизации, информирование о наступлении врага не было осуществлено из-за отсутствия распоряжений со стороны Верховного главнокомандующего. Но одно интервью дало новый толчок в карьере, и по всей вероятности, что Зеленский теперь будет делать все, чтобы построить дружеские отношения с Наевым, которого он в 2022-м наградил званием Герой Украины. Это полностью в стиле офиса президента.

Наши войска находятся на кураховском направлении в невыгодном тактическом положении из-за контроля врагом гряды господствующих высот. Предыдущему командующему тактической группой не удалось добиться в Киеве приказа на отход, чтобы спрямить линию фронта и выстроить рубеж обороны на выгодных позициях. Здесь нужно рисковать должностью. Но держать должность – это несравненно легче и безопаснее, чем держать посадку.

И это хороший урок для военных – общайтесь с журналистами, давайте интервью, давайте оценки действиям своих руководителей, в некоторых случаях это очень эффективно работает.