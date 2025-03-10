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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
10 марта 2025, 05:40

США потеряны на 4 года: время не искать диалог, а минимизировать ущерб

10 марта 2025, 05:40
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Люди, пишущие советы и наставления правильной коммуникации с Трампом застряли на первых двух стадиях принятия неизбежного
фото: Facebook
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1. Возражение (т.к. США возглавили еб**утые фашисты, которые хотят разрушить остатки нормального мироустройства).

2. Гнев (вы идиоты, вы не понимаете как правильно с ними общаться, сейчас бы найти тех, кто знает как!!).

Хотя стоит уже начинать идти к следующим трем.

3. Торг (ну может, ну а вдруг, ну не выходит у Канады, может выйдет у нас). Нет, не получится.

4. Депрессия (нытье и рытье поминальной ямы, здесь лучше быстренько).

5. Принятие. США перестали быть нормальной страной и потеряны для цивилизованного мира как минимум на ближайшие 4 года. Поэтому нужно искать способ минимизировать ущерб и не идти на недопустимые уступки. И Украине в том числе. Если эта минимизация проходит через заморозку – может, и так. Но это не аксиома. Это только один из вариантов, неизвестно возможен ли.

США Дональд Трамп президент коммуникация
 
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