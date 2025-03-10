США втрачено на 4 роки: час не шукати діалог, а мінімізувати збитки

Люди, які пишуть поради і настанови правильної комунікації з Трампом застрягли на перших двох стадіях прийняття неминучого

Люди, які пишуть поради і настанови правильної комунікації з Трампом застрягли на перших двох стадіях прийняття неминучого

фото: Facebook

1. Заперечення (того що США очолили єб**уті фашисти, які хочуть зруйнувати залишки нормального світоустрою). 2. Гнів (ви ідіоти, ви не розумієте як правильно з ними спілкуватися, зараз би знайти тих, хто знає як!!). Хоча варто вже починати йти до наступних трьох. 3. Торг (ну може, ну а раптом, ну не виходить у Канади, то може вийде у нас). Ні, не вийде. 4. Депресія (ниття і риття поминальної ями, тут краще швиденько). 5. Прийняття. Того, що США припинили бути нормальною країною і втрачені для цивілізованого світу як мінімум на найближчі 4 роки. Тому треба шукати спосіб мінімізувати збитки і не йти на неприпустимі поступки. І Україні в тому числі. Якщо ця мінімізація пролягає через заморозку – може і так. Але це не аксіома. Це лише один з варіантів, невідомо чи можливий.

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