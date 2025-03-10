США втрачено на 4 роки: час не шукати діалог, а мінімізувати збитки
1. Заперечення (того що США очолили єб**уті фашисти, які хочуть зруйнувати залишки нормального світоустрою).
2. Гнів (ви ідіоти, ви не розумієте як правильно з ними спілкуватися, зараз би знайти тих, хто знає як!!).
Хоча варто вже починати йти до наступних трьох.
3. Торг (ну може, ну а раптом, ну не виходить у Канади, то може вийде у нас). Ні, не вийде.
4. Депресія (ниття і риття поминальної ями, тут краще швиденько).
5. Прийняття. Того, що США припинили бути нормальною країною і втрачені для цивілізованого світу як мінімум на найближчі 4 роки. Тому треба шукати спосіб мінімізувати збитки і не йти на неприпустимі поступки. І Україні в тому числі. Якщо ця мінімізація пролягає через заморозку – може і так. Але це не аксіома. Це лише один з варіантів, невідомо чи можливий.