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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
16 ноября 2024, 12:45

Телефонный разговор между Шольцем и Путиным: много шума почти из ничего

16 ноября 2024, 12:45
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Телефонный разговор между канцлером ФРГ Шольцем и Путиным вызвал немалый интерес. Некоторые воспринимают это событие даже как начало переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. На самом деле, нет никаких оснований для таких выводов и вообще для восприятия этого разговора как значимого политического события, которое будет иметь какие-то серьезные последствия. «Много шума почти из ничего» – это хотя и метафорическая, но наиболее точная характеристика значения этого разговора
Телефонный разговор между канцлером ФРГ Шольцем и Путиным вызвал немалый интерес. Некоторые воспринимают это событие даже как начало переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. На самом деле, нет никаких оснований для таких выводов и вообще для восприятия этого разговора как значимого политического события, которое будет иметь какие-то серьезные последствия. «Много шума почти из ничего» – это хотя и метафорическая, но наиболее точная характеристика значения этого разговора
фото: Reuters/Liesa Johannssen
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На мой взгляд, телефонный разговор между канцлером ФРГ Шольцем и Путиным не будет иметь какого-либо влияния на предстоящий переговорный процесс о завершении войны между Россией и Украиной. На чем основывается такое мое заключение?

Во-первых, реальные переговоры об условиях завершения войны в Украине в Кремле намерены вести только с Трампом и его полномочными представителями. Европейских лидеров Путин воспринимает как "марионеток США". Он об этом прямо текстом сказал на недавнем Валдайском форуме. Похоже, что Путину это не только пропагандистская формула. Он действительно так думает.

Во-вторых, нужно учитывать, что Шольц дорабатывает в должности канцлера ФРГ последние месяцы. Германия быстро шагает в направлении досрочных парламентских выборов, после которых с очень высокой вероятностью в ФРГ последует новое правительство с новым канцлером. Это прекрасно понимают и в Кремле, поэтому не собираются вести какие-либо серьезные переговоры с Шольцем.

Зачем тогда в Кремле согласились на этот разговор? Это сделано для пропагандистского и в определенной степени политического эффекта. Пропагандистски это демонстрация слабого европейского лидера, пытающегося договариваться с Путиным о мире. На фоне Шольца Путину легко выглядеть мощным, жестким и неуступчивым. С политической точки зрения для Кремля это прелюдия к предстоящим мирным переговорам с Трампом или его представителями, а также фиксация своей начальной переговорной позиции.

А зачем этот разговор Шольцу? Думаю, что канцлер ФРГ тоже отлично понимал, что Путин не будет вести с ним переговоры о завершении войны в Украине. Для Шольца важен чисто внутриполитический и предвыборный эффект этого разговора. Перед предстоящими парламентскими выборами в ФРГ он позиционирует себя как миротворец, пытаясь подстроиться под настроения значительной части немецких избирателей. В конце концов, это хороший пиар-способ привлечь к себе информационное внимание и в Германии и во всем мире. В данном случае важен не результат, а формальное событие как громкий информационно-политический повод. С высокой вероятностью в таком же "миротворческом" стиле Шольц будет действовать и на саммите "Большой двадцатки" (G-20). Там он будет говорить о мире, прежде всего, с лидером Китая, а также с другими участниками саммита.

Шольц отрабатывает свой эгоистический предвыборный интерес. Этот разговор никоим образом не будет способствовать миру в Украине. диалог" между Шольцем и Путиным вновь подтвердил, что российский диктатор не изменился, он не хочет мирных компромиссов, он стремится договариваться на своих условиях.

Россия Украина война Владимир Путин Разговор Олаф Шольц Германия
 
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