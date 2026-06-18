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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
18 июня 2026, 10:55

Две линии администрации Трампа: рано говорить об изменении позиции США

18 июня 2026, 10:55
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И премьер-министр Канады Карни, и канцлер Германии Мерц говорят, что у Трампа меняется понимание диспозиции в российско-украинской войне. Главное – не выдавать желаемое за действительное
И премьер-министр Канады Карни, и канцлер Германии Мерц говорят, что у Трампа меняется понимание диспозиции в российско-украинской войне. Главное – не выдавать желаемое за действительное
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Внутри администрации Белого дома как были, так и остаются две противоположные линии. Одни – как, например, госсекретарь Рубио – считают, что приходит момент, когда Россию можно добавить к реальным переговорам. Другие – как, например, вице-президент Вэнс – считают, что черт с ней, с той Украиной, главное – выработать глобальные балансы. И в этих балансах главная не Украина, а Россия.

Кто в этой битве умов победит – судить рано. Трамп настолько неожидан в своей геополитической эквилибристике, что неизвестно, с какой ноги он встанет завтра. Поэтому говорить, что со вчера мы получили абсолютно прогнозируемого партнера, до этого болевшего биполяркой, – это поспешный вывод.

Время покажет – будут ли действия.

Поскольку законопроект о 500% пошлины как лежал в Конгрессе, так и продолжает лежать, вопрос предоставления антибалистических ракет как решался в авральном порядке, так и решается. Хотя всем на свете (надеюсь) уже очевидно, что капитуляции Украины в ближайшей перспективе не будет. Ни при каких условиях.

Но это не повод расслабляться. Напротив, нынешние технологические тренды нужно усиливать, успешные кейсы – масштабировать, порядок мобилизации и структурирования войск – наводить. Ибо кто бы ни сидел в Белом Доме, бешеного соседа может остановить только сила и большая организационная способность, чем у наших врагов.

Давайте ломать эту скалу.

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Украина война США Дональд Трамп
 
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