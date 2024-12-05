Трамп придет: у новой администрации Белого Дома до сих пор не сформировано видение остановки войны в Украине

Диспозиция по войне

Диспозиция по войне

фото: AP Photo

1. Большая часть украинского общества в душе живет формулой "Трамп придет – порядок наведет". Психология – такая штука, что хочется верить в чудо. Или мага, который "все порошает". На эту же формулу надеется и часть европейского истеблишмента, которая считает, что войну нужно заканчивать и вернуться к жизни, существовавшей до 24.02.22 года. Обе категории пользуются верой, а не обостряющимися реалиями.

2. Российский военный паровоз набрал максимальный ход, но уже очевидно, что из него начали выпадать отдельные детали. Пока все еще не главные. Машина уносится на всех парах и пытается успеть до времени "Ч", чтобы дотянуть до нужной станции.

Как видят ситуацию в Кремле, можно прочесть в свежем интервью "придворного олигарха" Малофеева.

"Константин Малофеев, находящийся под западными санкциями российский олигарх, заявил Financial Times, что президент Владимир Путин, скорее всего, отвергнет предложение мирного плана от недавно назначенного специального посланника Трампа по вопросам конфликта Кита Келлога.

"Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы принимаем его, а потом говорим ему, чтобы он пошел к чертям, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры", – сказал Малофеев в интервью на роскошном курорте в Дубае. Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира.

3. Украинская сторона, похоже, хочет следовать своему сценарию. И даже говорит возможные президентские выборы в мае. В эту тему не хочу углубляться, поскольку я пока скептически к ней отношусь - слишком многое должно сложиться в пазл, слишком много препятствий для того, чтобы в феврале закончились военные действия.

4. У новой администрации Белого Дома до сих пор не сформировано окончательное видение остановки войны в Украине. Да, именно остановки, а не "плана победы Украины". Очевидно, нужно принять, что этот план остановки может выглядеть ультимативно для нас, но сработает ли он для России еще вопрос (см.пункт 2).

5. Через две недели мир пойдет готовиться к Рождеству. Следовательно, в эти предпраздничные недели будет работать только челночная дипломатия и лоббисты, которые будут организовывать рауты и рождественские приемы. Также это будет означать, что все окончательные решения (по геополитическим приоритетам) лично Трамп перенесет на январь месяц, когда дедлайны начнут палаты синим пламенем.

6. Мир снова на этапе повторения очередного круга, который мы имели в декабре 2021-го. Переговоры Шольца с Путиным, возможна встреча президентов России и США, взаимные обвинения и поднятие ставок. С одним отличием – что война вступила в более жесткую фазу. Будут ли извлечены уроки из предыдущего раунда - это еще вопрос. Ибо с одного края стола действующие лица в процессе перемен (кроме, конечно, Путина).

7. Нам нужно научиться жить и планировать, исходя из самых невыгодных сценариев, потому что желаемые сценарии реализовывать легче. Отрицательные пока очевидны. Это еще годы войны – 2025, 2026, 2027… В этих условиях придется переосмысливать работу экономики, общественной жизни, государственных институций. Потому что нужно будет элементарно выжить.