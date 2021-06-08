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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
08 июня 2021, 15:40 7

В чем отличие политики от пиара

08 июня 2021, 15:40 7
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Политик, который пришел к власти, прежде всего, должен реализовывать свою политическую программу, на основании которой его выбрали президентом Украины, а не придумывать себе любую работу на третьем году своего правления
Политик, который пришел к власти, прежде всего, должен реализовывать свою политическую программу, на основании которой его выбрали президентом Украины, а не придумывать себе любую работу на третьем году своего правления
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Все, что предлагает сейчас Президент Зеленский, ярко, неожиданно, блестяще, но носит характер политического экспромта или пиара и не нуждается в эффективном исполнении.

Но хуже другое: у Офиса президента нет системной политической стратегии, что делать с Украиной. Поэтому у него одна политическая инициатива противоречит другой, не закончив одного дела, они смело берутся за другое.

Не справившись с судебной реформой, Офис президента смело берется за продажу земли, оставляя фермера один на один со спекулянтами, проворовавшейся местной властью и латифундистами.

Другой пример. Новая остроумная президентская инициатива по посадке миллиарда саженцев деревьев по всей стране. Это самое время, когда идет война и в бедность погрузилось большинство населения Украины.

Конечно, это очень благородная инициатива, но, как всегда, незрелая и глубоко коррупционная. Даже больше, чем Большое строительство дорог.

Но прежде, чем посадить деревья, надо посадить тех, кто десятилетиями вырубал украинские леса. Этим политика отличается от пиар-акций.

Источник: Facebook

Владимир Зеленский Офис президента президент пиар

 
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