В чем отличие политики от пиара

Политик, который пришел к власти, прежде всего, должен реализовывать свою политическую программу, на основании которой его выбрали президентом Украины, а не придумывать себе любую работу на третьем году своего правления

Политик, который пришел к власти, прежде всего, должен реализовывать свою политическую программу, на основании которой его выбрали президентом Украины, а не придумывать себе любую работу на третьем году своего правления

Все, что предлагает сейчас Президент Зеленский, ярко, неожиданно, блестяще, но носит характер политического экспромта или пиара и не нуждается в эффективном исполнении. Но хуже другое: у Офиса президента нет системной политической стратегии, что делать с Украиной. Поэтому у него одна политическая инициатива противоречит другой, не закончив одного дела, они смело берутся за другое. Не справившись с судебной реформой, Офис президента смело берется за продажу земли, оставляя фермера один на один со спекулянтами, проворовавшейся местной властью и латифундистами. Другой пример. Новая остроумная президентская инициатива по посадке миллиарда саженцев деревьев по всей стране. Это самое время, когда идет война и в бедность погрузилось большинство населения Украины. Конечно, это очень благородная инициатива, но, как всегда, незрелая и глубоко коррупционная. Даже больше, чем Большое строительство дорог. Но прежде, чем посадить деревья, надо посадить тех, кто десятилетиями вырубал украинские леса. Этим политика отличается от пиар-акций. Источник: Facebook

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