У чому відмінність політики від піару

Політик, який прийшов до влади, перш за все, повинен реалізовувати свою політичну програму, на підставі якої його обрали президентом України, а не придумувати собі будь-яку роботу на третьому році свого правління

Політик, який прийшов до влади, перш за все, повинен реалізовувати свою політичну програму, на підставі якої його обрали президентом України, а не придумувати собі будь-яку роботу на третьому році свого правління

Все, що пропонує зараз Президент Зеленський, яскраво, несподівано, блискуче, але носить характер політичного експромту або піару і не потребує ефективного виконання. Але гірше інше: у Офісу президента немає системної політичної стратегії, що робити з Україною. Тому у нього одна політична ініціатива суперечить іншій, не закінчивши однієї справи, вони сміливо беруться за інше. Не впоравшись із судовою реформою, Офіс президента сміливо береться за продаж землі, залишаючи фермера один на один зі спекулянтами, місцевою владою, що прокралася, та латифундистами. Інший приклад. Нова дотепна президентська ініціатива по посадці мільярда саджанців дерев по всій країні. Це саме час, коли йде війна і в бідність занурилася більшість населення України. Звичайно, це дуже благородна ініціатива, але, як завжди, незріла і глибоко корупційна. Навіть більше, ніж Велике будівництво доріг. Але перш, ніж посадити дерева, треба посадити тих, хто десятиліттями вирубував українські ліси. Цим політика відрізняється від піар-акцій. Джерело: Facebook

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