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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
12 мая 2021, 18:30 16

Горячий май: одиночество Путина и проблемы его кума Медведчука

12 мая 2021, 18:30 16
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Первое событие - геополитическое одиночество президента России Путина на праздновании 9 мая Дня Победы. Вокруг него не было никого, кроме ветеранов ВОВ. Поэтому он выглядел гораздо моложе всех остальных. Но надо отдать должное Путину - он не стеснялся своего одиночества и прямо заявил в своем выступлении на параде, что Россия сама, в одиночку, выиграла ВОВ. Это была сенсация. Тем самым Путин неожиданно подыграл тем западным политикам, которые заинтересованы в исторической изоляции России. Кто подсказал ему такой неуклюжий ход, трудно сказать.

Второе событие, которое потрясло Россию - это чудовищный расстрел молодым исламистом учеников школы в Казани. Татарское экстремистское, исламизированное Поволжье уже давно беременно вспышкой сопротивления - дело только во времени и технике, а повод не нужен.

Третье событие – неожиданно мощный, массовый ракетный обстрел с сектора Газы всей территории Израиля. Такого еще не было. Тем самым разрушился миф о возможном многолетнем, мирном сосуществовании "сектора Газы" и Израиля. А это значит, что у сторонников политики мирного сосуществования Украины и "сектора Донбасса", как особого района, тоже остается мало аргументов.

Наконец, Украина. Здесь президент Зеленский, который все два года соревновался с Медведчуком в борьбе за мир на Донбассе, вдруг принимает решение о жестком преследовании лидера ОПЗЖ. Брутальный обыск дома Медведчука и неудачная попытка вручить ему подозрения в госизмене Генпрокуратуры Украины говорят о том, что Зеленский готов на конфликт с Медведчуком.

Пока неясно, чего добивается Зеленский в конечном счете, – бегства Медведчука в Россию, выдавливания его с украинской политики или вспышки яростного сопротивления "пятой колонны Кремля", соответственно, резкого обострения политической обстановки в Украине. И почему именно Медведчук, а не вся ОПЗЖ, стал объектом политических репрессий со стороны Офиса президента, в то время, как на горизонте появился анонимный "макет" партии "Наш дом – Украина"?

Владимир Путин Владимир Зеленский Виктор Медведчук ОПЗЖ Донбасс 9 мая

 
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