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Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
09 октября 2026, 19:25

На столе есть два типа перемирия: чего ждать

09 октября 2026, 19:25
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В ожидании чудеса. Достоверность достижения частичного перемирия на переговорах в США существует, но она зависит исключительно от уровня уступок США россиянам
В ожидании чудеса. Достоверность достижения частичного перемирия на переговорах в США существует, но она зависит исключительно от уровня уступок США россиянам
Фото из открытых источников
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1. Трампу нужна любая минимальная победа. Уступки Путина будут зависеть от двух вещей: насколько в Кремле готовы подыграть Трампу и от того, какие плюшки даст этот ответ Трамп.

2. Ответ на эти вопросы достаточно прост: россиянам выгодно сохранить коммуникацию с Трампом и им не сложно обменять нескольких политзаключенных на снятие важных для них санкций. При этом они прекрасно понимают, что в случае провала этих переговоров каких-либо весомых санкций против них применить невозможно. Ввести санкции сейчас - поднять цены на бензин и дизель, что для Трампа недопустимо. Кроме того, дефицит нефти в мире и работа теневого флота делает эти новые санкции очень ограниченными.

3. На столе, как я понимаю, есть два типа перемирия: морское и энергетическое. Снять полную блокаду с портов Путин не желает. В теории он может вернуться к каким-то квазивариантам с зерновым коридором. Но в 2022 году этот коридор предполагал, что россияне проверяли грузы, шедшие по этому коридору. Сейчас Украина де-факто заблокировала море и для российского экспорта. Я очень сомневаюсь, что россияне готовы согласиться с тем, чтобы Украина проверяла российские грузы. Хотя, по-моему, именно зерновой коридор наиболее перспективная часть переговоров. И, в теории, найти какой-нибудь выход из этой коллизии можно.

4. Энергетическое перемирие выглядит гораздо менее перспективным. Путин утверждает, что имеющиеся средства поражения, которые есть в Украине, приводят к остановке НПЗ на 3-100 дней. Далее следует восстановление. Плюс удалось наладить импорт. В Кремле считают, что существующая инфраструктура позволяет сохранять относительно контролируемый дефицит топлива. Пока у Украины нет эффективной баллистики, которая может уничтожать российскую энергетику так, как россияне ее уничтожают у нас, вероятность энергетического перемирия достаточно низка.

5. Главный вопрос этих переговоров: какие уступки (снятие санкций) могут предложить США. И, что очень важно, готовы ли их поддержать европейцы, которых в последние недели активно пугают россияне своими гибридными атаками. Результативность переговоров зависит не от позиции Украины, а на 90% того, на какие уступки пойдут американцы.

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переговоры Украина Путин Трамп РФ США
 
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