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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
24 февраля 2025, 03:45

Трамп vs. старая система: как меняется роль США в мире

24 февраля 2025, 03:45
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В последнее время я слышу многое от разных людей, что Трамп сломал правила игры, которые существовали после Ялты. Хочу всех расстроить (успокоить) – это не так. Итак, что реально сломано?
В последнее время я слышу многое от разных людей, что Трамп сломал правила игры, которые существовали после Ялты. Хочу всех расстроить (успокоить) – это не так. Итак, что реально сломано?
фото: из открытых источников
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1. Начать, наверное, следует с того, что ялтинская система базировалась на том, что сильные страны делят мир на сферы влияния и выполняют полицейские функции в вверенных им странах. Демократия, социализм, права человека – это дополнительный антураж, некий фиговый листик, который был важен в пределах метрополии, а в окрестностях он имел прежде всего функцию контроля элит. Так вот, эта система начала падать в тот момент, когда большие страны потеряли возможность (и желания) тратить ресурсы на полицейские функции. Это произошло примерно на рубеже веков, а окончательно это стало ясно после выхода американских войск из Афганистана. Главные же причины развала этой системы следующие: отсутствие ресурсов и антуражность илеологии на перефирии. Но это отдельная тема.

2. Сейчас в мире происходит, прежде всего, трансформация модели полицейского надзора в разных частях света. Правила не установлены, но региональные страны-лидеры пытаются нащупать эту модель, когда есть два гегемона, которые в пределах своих компетенций делегируют полицейские функции региональным лидерам. А те в свою очередь выстраивают свои правила игры с "подшефными". Повторюсь единой модели не существует и, возможно, ее не будет в следующее десятилетие. Где-то будет существовать принцип двойного подчинения, где-то будет принцип вассал моего вассала мой вассал, где-то будет балансировка полицейских функций между двумя, а то и тремя региональными лидерами. Но, возвращаясь к нашей теме, стоит отметить: Трамп не запустил этот процесс. Трамп, сознательно или не сознательно, просто выступил катализатором осознания происходящего. Повторюсь: само осознание.

3. Правила игры будут установлены тогда, когда правила сосуществования согласуют гегемоны. А это точно не вопрос года или двух.

4. Что произошло с приходом Трампа? Во-первых, он сказал: "я отвергаю, без лишних реверансов то, что можно назвать "культурой извинений". Проще говоря, он сказал: я официально не против ЛГБТ, но я не собираюсь извиняться, что я не гей. И это, на самом деле, тектонический сдвиг для Запада. Как ранее США и Европа вели себя в Африке или Азии. Причем, мне кажется, что в вопросе "культуры извинений" Трамп заложил долговременный тренд, а в вопросе ЕС – это тактическая задача. Я не раз писал, что его цель (сейчас) не развал Европы, а ее ослабление. Европа должна передать технологии и производства в США в обмен на защиту от России, которую Трамп планирует держать на поводке как дворового пса. Поэтому существует высокая вероятность, что стороны найдут баланс.

5. Почему Трамп уверен в том, что ему удастся держать Россию в рамках? Прежде всего, потому, что Россия боится увеличения зависимости от Китая. У РФ есть всего две модели развития: полный экономический вассалитет от КНР или попытка балансировки влияний Китая с возможностями Запада. Классический пример – отсрочка внедрения технологии 5G. В условиях санкций единственным победителем мог быть Huawei. Поэтому Россия приняла решение перенести конкурс на три года.

6. Между прочим, все те, кто сейчас рассказывает о массовом возвращении западного бизнеса в РФ и снятии санкций, ошибаются. Не будет ни быстрого и масштабного снятия американских санкций. А пока существует закон РФ о дружественных и недружественных странах и не решен вопрос о заморозке золотовалютных запасов России на Западе массовый возврат бизнеса в России невозможен. Собственно игра Трампа с Россией это отдаленный аналог хорошего и плохого полицейского. Хороший США, плохой Европа, но хороший будет начальником.

7. Теперь по отношению к нам. Мы вошли в личностный конфликт с Трампом. Сейчас большие надежды на то, что руководители Франции и Британии смогут это сгладить. Пока скажу только две банальности: во-первых, война на два фронта – это проигрышная война. Во-вторых, иногда создается впечатление, что выбирая между выиграть войну и показать фигу Трампу, мы выбираем не тот вариант.

Дональд Трамп санкции Украина США война конфликт
 
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