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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
29 января 2025, 08:15

Игра на страхах: как Трамп подталкивает Путина к быстрым компромиссам

29 января 2025, 08:15
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Зачем Блинкен хотел убить Путина? Интервью Такера Карлсона, где он говорит, что Блинкен планировал убийство Путина – это прямая артподготовка к переговорам Трамп-Путин. Трамп открыто вытащил свой главный козырь – страх Путина за собственную жизнь
Зачем Блинкен хотел убить Путина? Интервью Такера Карлсона, где он говорит, что Блинкен планировал убийство Путина – это прямая артподготовка к переговорам Трамп-Путин. Трамп открыто вытащил свой главный козырь – страх Путина за собственную жизнь
фото: росСМИ
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Ни для кого не секрет, что до последнего времени обе партии в США занимали железобетонную позицию: переговоры с Россией не предполагают смену режима.

Неделю назад, в первых интервью после инаугурации, Трамп пригрозил России нефтяным обвалом. Между строк там можно было прочесть и то, что в случае отказа от предложения по переговорам, может быть пересмотрена позиция по изменению режима. Сейчас устами Такера Карлсона (напомню, что именно он брал интервью у Путина), российскому руководителю прямым текстом говорят: тебя могут заменить. А это то, чего патологически трусливый и очень нерешителеный Путин боится больше всего.

Параллельно появилось почти синхронное заявление Индии и Китая, что они не будут покупать с марта российскую нефть на фоне увеличения затрат на фрахт. Конечно, это только колокольчик, а не окончательное решение. Но такая история не может не напрягать (пугать) Путина.

В целом игра Трампа с Путиным сейчас выглядит так: президент США максимально и по всем фронтам поднимает ставки, заставляя Путина идти на быстрые переговоры. Ключевое слово "быстрые". И сейчас Белый дом ждет согласованных от России "умных" компромиссов. Судя по всему, в Белом доме считают, что вариантов у Путина не согласиться почти нет. Правда, они четко наметили, что будут делать, если он не согласится. Но, как только он Путин продемонстрирует готовность к тем же "компромиссам", внимание Трампа может переключиться на Киев.

Мне кажется, наша ошибка состоит в том, что пока мы почти молчим о наших красных линиях, а максимально сосредоточены на теме НАТО, которая, опять же, с моей точки зрения, сейчас не взлетает (Трамп начнет переговоры с того, что Украина не вступает в НАТО).

Владимир Путин НАТО убийство Блинкен Дональд Трамп США переговоры
 
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