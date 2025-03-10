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Православная церковь Украины Религиозная организация info@regionews.ua
10 марта 2025, 10:41

Детский пост: как сделать его осознанным и полезным?

10 марта 2025, 10:41
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Пост очень полезен, прежде всего, для укрепления нашего внутреннего духа, тренировки силы воли, определения приоритетов, для различия доброго и вредного, для понимания меры, потребностей, ценностей. Могут ли эти навыки быть полезными и для взрослых, и для детей? Очевидно, что да. В то же время вопрос детского поста довольно не прост, ведь опирается на многие «исходные данные»
Пост очень полезен, прежде всего, для укрепления нашего внутреннего духа, тренировки силы воли, определения приоритетов, для различия доброго и вредного, для понимания меры, потребностей, ценностей. Могут ли эти навыки быть полезными и для взрослых, и для детей? Очевидно, что да. В то же время вопрос детского поста довольно не прост, ведь опирается на многие «исходные данные»
фото: из открытых источников
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По традиции Православной Церкви пост для детей начинается с семи лет. Однако нет запрета начинать постирование и с более раннего возраста, если ребенок внутренне к этому готов и это положительно воспринимает. Пост должен быть добровольным, осознанным и безвредным для здоровья – это основные требования, на которые следует ориентироваться, принимая решение об определенных постовых ограничениях для вашего ребенка.

Почти всегда многое зависит от того, насколько духовна жизнь всей семьи. Если дети растут в среде, где родители или другие члены семьи искренне относятся к посту как к святой христианской традиции, если они спокойно, терпеливо и без отягощений совершают этот подвиг, приобретая в нем добрые духовные плоды и радость, то для детей такой пример является нормальной, органической практикой, и они, скорее всего, будут ее подражать, для них это станет нормой жизни.

Если пост для детей превращается в период внезапных необоснованных запретов, ограничений и табу, "ибо так надо", то дети будут просто бунтовать против этого, это не будет для них постом, а будет ощущаться как наказание или принуждение. С детьми нужно говорить, объяснять, обосновывать пользу постирования, свидетельствовать своим примером, мотивировать, чтобы они поняли и согласились тоже испытать себя, закалить, стать лучше.

"Пост всегда полезен тем, кто его избрал, – пишет святитель Василий Великий. – Поэтому пусть никто не ставит себя вне в целом постников, к которому причастны всякий род, и всякий возраст, и все чины… Пост – это укрепление семьи, мать здоровья, воспитатель молодежи, украшение старших, добрый спутник путешественникам, надежный сожитель, живущий вместе. Пост оберегает младенцев, наставляет юношей, придает уважения старикам, потому что седина, украшенная постом, в еще большей степени достойна уважения".

Для детей практика постирования может оказаться очень полезным обычаем, что поможет им в дальнейшей жизни. Посещение великопостовых богослужений, особые евангельские чтения и молитвы, звучащие в храмах в этот период, способны создать в душе ребенка особое настроение, успокоить, уравновесить его. Более старших детей они побуждают задуматься о важных вещах, подталкивают задавать непростые вопросы, стремиться познать духовный мир, рассеивать собственные страхи и сомнения.

Постование телесное, когда речь идет о детях, предполагает не отсутствие, а временную смену пищи, рацион питания. Постование не подразумевает голодовку, физического истощения человека, а тем более ребенка. Некоторые ограничения в развлечениях (например, от слишком шумных игр, длительного просмотра телевизора, компьютерных игр, залипания в телефоне и т.д.) позволяют избежать будущих зависимостей, познать меру. К тому же их можно заменить другими полезными активностями: чтением книг, прогулками на природе, высадкой растений, маленькими добрыми делами, посещением творческих кружков и т.д.

Для каждого человека, несмотря на его возраст, пост может быть полезным и нужным. Все зависит от вашего желания, целей и возможностей. Правильное постование приносит человеку чувство внутренней свободы, покоя, удовлетворения. Нужно ли соблюдать пост вашим детям – решение исключительно за вами, родителями и опекунами. Но призываем всегда принимать это решение взвешенно, осознанно и с любовью!

пост дети религия Православная церковь
 
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