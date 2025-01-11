Время в руках человека: что мы с ним делаем?

Время для человека очень дорого, и в то же время именно его чаще всего тратят наиболее бездумно и бесполезно. Его кажется так много, когда нужно ждать чего-то желаемого, и оказывается так мало, когда не успеваешь. Оно бежит как песок сквозь пальцы: прошлое все увеличивается, а будущее стремительно сокращается. Поэтому большая ошибка многих людей – думать, что времени впереди еще много

Время для человека очень дорого, и в то же время именно его чаще всего тратят наиболее бездумно и бесполезно. Его кажется так много, когда нужно ждать чего-то желаемого, и оказывается так мало, когда не успеваешь. Оно бежит как песок сквозь пальцы: прошлое все увеличивается, а будущее стремительно сокращается. Поэтому большая ошибка многих людей – думать, что времени впереди еще много

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Как или чем можно измерить время? Часы указывают не на само время, а на определенное расположение стрелки, которое мы соотносим с условными единицами времени – часами. Мы условно называем это временем, но до сих пор это понятие остается для человечества великой тайной. Время не есть то, что существует само по себе, оно лишь форма бытия чего-то временного, того, что когда-то перестанет существовать. Поэтому время – это категория очень относительная, которая проявляется только в сопоставлении. Хорошо об этом сказал святитель Василий Великий: "Прошлое прошло, будущее еще не наступило, а настоящее ускользает от нашего постижения прежде, чем будет нами познанным...". Время является неотъемлемым условием существования временных вещей и людей в том числе. Времени не существует в вечности, поэтому Бог сотворил наш мир не во времени, а вместе со временем. И это время даровано каждому человеку – разное. Зачем? Чтобы определиться, какой будет для нее вечность. Время для христианина – это сокровище, за которое "покупается" вечность. Очень большой ошибкой является соблазн считать это сокровище неисчерпаемым или своей собственностью, думая, что только мы сами можем планировать свою жизнь. "Хочешь рассмешить Бога – расскажи Ему о своих планах" – недаром существует такая поговорка. Но Богу не смешно из-за того, что его любимые создания, люди, так глупо распоряжаются Его щедрыми дарами, тратящими свои возможности и таланты на накопление земного богатства, на жестокие войны, на достижение временных наслаждений, на зависимость от денег и славы, на уничтожение планеты. Планы людей очень часто служат не на благо ближним, истине и Богу, а на удовлетворении эгоистических и мелких в измерении вечности целей. Время для людей и время для Бога – разное. Об этом нам напоминает святой апостол Петр: "Единственное же не должно быть сокрыто от вас, любимые, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день" (2 Петр. 3: 8). Наш земной день всегда завершается вечером, а "день" нашей жизни, образно говоря, к сожалению, чаще всего в полдень – тогда, когда, кажется, будто бы еще полдня/жизни впереди… Времени всегда не хватает на важные вещи. Его всегда не хватает, когда уходят в вечность родные и близкие. Упущенное время никогда нельзя вернуть. Так что – не теряйте времени! Живите каждую минуту, каждую секунду, дарованную нам Господом, наполняя их полезным, добрым и важным смыслом.

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