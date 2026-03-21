Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
21 марта 2026, 19:23

Корова дороже сына: раскулачивание в российской глубинке

Мое расчеловечивание достигло таких пределов, что я себе спокойно и с чаем смотрю видео, как в глухой Сибири или далеко за Уралом спецотряды раскулачивают русские деревни
Фото: из открытых источников
Люди на колени в грязи падают.

Обращение к Путину деревнями записывают.

Русские блогеры записывают видео о сговоре крупных агробизнесов. Там самый сок, что вирус якобы поражает скот частного владельца, но не холдингов.

Тиктоки заполонили видео, как несчастный скот сжигают на глазах владельцев.

На этих видео жаль разве что коров. Они не виноваты, что живут на территории страны-агрессора.

В целом видно, что многим горе-матерям часто корову больше жалко, чем сына-алкаша, которого отправили на утилизацию на СВО. И чтобы какую-нибудь ипотеку/кредит закрыл.

Очень интересный поворот истории.

С первых дней полномасштабного вторжения российские войска выбивают наши фермы, сжигают наши элеваторы и выносят дронами ангары с техникой. Когда в первые недели войны россияне разбомбили крупную ферму под Харьковом, ежедневно кормившую горожан – расчет был прост. Испугаются, будут голодны, сдадутся и привет снова первая столица УССР. Когда по всей Харьковщине регулярно выносят как ни свинофермы, то телятники – расчет тот же. Голод не лучший соратник военных проблем.

Когда в первые дни оккупации по трассе к моей маме целенаправленно обстреляли инкубаторы и птичники – расчет был совершить надругательство над человеческим трудом. И оставить без яиц и курятины. Помню некоторое время разманенные парсунны что-то писали о дорогих яйцах. Но никто не думал, что оно бывает, когда уничтожают актив уровня "Чернобаевская".

Мне не жалко людей из тех видео из Сибири. Они любезно выбирали множество раз Путина и одобряли освобождение Данбаса, радовались Крымнаш. И ртом без зубов говорили "бандеровцы" и "нацики". А вот коров жалко. Они точно не виноваты.

Российская оккупация убила минимум три замечательных сырных фермы, которыми я активно пользовалась. Одна – во второй раз с 2014 должна была бежать из Донбасса. На новом месте у владельца уже не выдержало сердце. Еще два – владельцы пошли в армию, и там уже не до козьих сыров с домашними винами.

Россия война Путин Сибирь раскулачивание
 
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Дети как "билет" за границу: в Днепре женщина оформила фиктивное отцовство на знакомого
21 марта 2026, 18:34
На трассе на Закарпатье столкнулись две фуры: один водитель погиб, другой – в больнице
21 марта 2026, 17:59
Силы обороны поразили пункты управления и ремонтную базу оккупантов на Запорожье и Донетчине
21 марта 2026, 17:24
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья: могут быть проблемы со светом
21 марта 2026, 16:50
В Кировоградской области женщина и двое детей отравились угарным газом
21 марта 2026, 16:14
Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове
21 марта 2026, 15:32
Удар по Запорожью: что известно о состоянии пострадавших
21 марта 2026, 14:58
ДТП в Кировоградской области: легковушку разнесло вдребезги, погибли два человека
21 марта 2026, 14:22
В Винницкой области обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101
21 марта 2026, 13:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Портников
Все блоги »