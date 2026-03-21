Мое расчеловечивание достигло таких пределов, что я себе спокойно и с чаем смотрю видео, как в глухой Сибири или далеко за Уралом спецотряды раскулачивают русские деревни

Люди на колени в грязи падают.

Обращение к Путину деревнями записывают.

Русские блогеры записывают видео о сговоре крупных агробизнесов. Там самый сок, что вирус якобы поражает скот частного владельца, но не холдингов.

Тиктоки заполонили видео, как несчастный скот сжигают на глазах владельцев.

На этих видео жаль разве что коров. Они не виноваты, что живут на территории страны-агрессора.

В целом видно, что многим горе-матерям часто корову больше жалко, чем сына-алкаша, которого отправили на утилизацию на СВО. И чтобы какую-нибудь ипотеку/кредит закрыл.

Очень интересный поворот истории.

С первых дней полномасштабного вторжения российские войска выбивают наши фермы, сжигают наши элеваторы и выносят дронами ангары с техникой. Когда в первые недели войны россияне разбомбили крупную ферму под Харьковом, ежедневно кормившую горожан – расчет был прост. Испугаются, будут голодны, сдадутся и привет снова первая столица УССР. Когда по всей Харьковщине регулярно выносят как ни свинофермы, то телятники – расчет тот же. Голод не лучший соратник военных проблем.

Когда в первые дни оккупации по трассе к моей маме целенаправленно обстреляли инкубаторы и птичники – расчет был совершить надругательство над человеческим трудом. И оставить без яиц и курятины. Помню некоторое время разманенные парсунны что-то писали о дорогих яйцах. Но никто не думал, что оно бывает, когда уничтожают актив уровня "Чернобаевская".

Мне не жалко людей из тех видео из Сибири. Они любезно выбирали множество раз Путина и одобряли освобождение Данбаса, радовались Крымнаш. И ртом без зубов говорили "бандеровцы" и "нацики". А вот коров жалко. Они точно не виноваты.

Российская оккупация убила минимум три замечательных сырных фермы, которыми я активно пользовалась. Одна – во второй раз с 2014 должна была бежать из Донбасса. На новом месте у владельца уже не выдержало сердце. Еще два – владельцы пошли в армию, и там уже не до козьих сыров с домашними винами.