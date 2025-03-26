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Иван Киричевський Журналист info@regionews.ua
26 марта 2025, 10:13

О "морской" составляющей "безопасных" договоренностей между Украиной, США и Россией

26 марта 2025, 10:13
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Кто будет контролировать выполнение таких договоренностей
Кто будет контролировать выполнение таких договоренностей
фото: Facebook/Иван Киричевский
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В этом случае не просто открытый вопрос о том, как вообще контролировать выполнение таких договоренностей, потому что, например, у нас нет патрульной авиации соответствующей дальности действия, поэтому и "глаза", которые следят за кораблями ЧФ РФ в Новороссийске – не наши.

Дальше есть следующие нюансы:

- Спутниковые снимки в открытом доступе показывали, что даже после "тактического отступления" основного "ядра" Черноморского флота в Новороссийск во временно оккупированном Севастополе все равно оставались некоторые вражеские корабли, например - большие десантные корабли, противолодочные корветы и фрегаты.

Особенно ракетные катера вообще могут угрожать нашему гражданскому судоходству, в то время как мы можем полагаться разве что на береговые ракетные комплексы.

- А еще не стоит сбрасывать со счетов такой экстремальный вариант, что подводная составляющая ЧФ РФ захочет повторить "подвиги" своих "дедов" из Кригсмарине или советского подводника Маринеско, и перейдет к как минимум попыткам торпедировать наши гражданские суда на пути к "Великой Одессе".

Ну или просто перейти к морской постановке мин из подлодок.

Ага, подводная составляющая ЧФ РФ действительно хуже чем в Турции, например (но в Черном море только россияне и турки имеют боеспособные подводные силы).

Если именно по российским подлодкам именно в Черном море, то там:

  • одна субмарина проекта 877 "Алроса", которая легендарно долго стоит на ремонтах,
  • три подлодки проекта 636.6 (четвертая – это "Ростов-на-дне", а еще две субмарины с общей сложностью 6 этого типа – "застряли" возле Сирии до февраля 2022 года, и не смогли вернуться в временно оккупированный Крым).

Не знаю, как сейчас реально по "Алроси", но каждая из субмарин проекта 636.6 может взять на борт не только четыре ракеты "Калибр" (которые бывают не только 3М14 для ударов по наземным целям, но и 3М54 противокорабельны), но и 18 торпед калибра 533-м.

И если что, у нас собственной патрульной авиации, чтобы "классическим" образом топить в открытом море российские подлодки, и показать самим рашистам "римейк" фильма "72 метра" - у нас нет, к сожалению. Формально имеющиеся два Бе-12 считались небоеспособными еще до 2022 года.

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