12:53  19 марта
Львовянка "купила" ребенка для сына, чтобы его не мобилизовали
17:55  19 марта
На Львовщине мужчина отказался от повестки, потому что "не доверяет ТЦК"
19:35  19 марта
Жители Днепра сделали бизнес на гуманитарке
UA | RU
UA | RU
Иван Киричевський Журналист info@regionews.ua
20 марта 2025, 02:57

Новая гонка вооружений: к чему ведут договоренности США и России

20 марта 2025, 02:57
Читайте також українською мовою
В релизе от Белого Дома о результатах разговора Путина и Трампа мне особенно бросилась в глаза формулировка о "стратегических вооружениях"
В релизе от Белого Дома о результатах разговора Путина и Трампа мне особенно бросилась в глаза формулировка о "стратегических вооружениях"
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В смысле эти два деятеля договорились между собой работать над "остановкой распространения стратегического оружия", при чем слова "ядерного" в оригинальном сообщении таки не было.

В чем здесь проблема? А ответ такой – если упростить всю современную концептуальную базу по ракетному и дроновому вооружению, то выходит, что Россия и США якобы собираются отказаться чуть ли не от всего, что должно летать на дистанцию более 500 километров.

Если действительно буквально толковать, то получается какой-то абсурд.

Или настолько большое семантическое поле неопределенности, что особенно здесь стороны рискуют вообще ни о чем не договориться.

А при желании это поле можно сделать максимально неопределенным: например, однажды аналитики авторитетного IISS в одной из своих публикаций умудрились обвинить Турцию в якобы нарушении "режима экспортного контроля по ракетному вооружению" по факту возможной поставки в Ливию ударных дронов Akicni, имеющих вообще турбовинтовую силовую установку.

И в итоге мы всем миром выйдем как раз в новую "гонку вооружений", ростки которой чуть ли не каждый день буквально прорастают в новостях.

Например, Северная Корея строит не только два больших фрегата под крылатые ракеты морского базирования, но и первую в своей истории ударную атомную подлодку.

Ну а Япония уже в 2026 году планирует принять на вооружение гипервуковые ракеты HVGP, работы по которым проходят при прямой технологической помощи от США.

Такие дела.

*На фото – один из испытательных пусков американского гиперзвукового вооружения Dark Eagle, или LHRW, который должен стать на боевое дежурство в строю Армии США в конце 2025 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Россия США война переговоры Путин
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Отрезал голову и руки жертвы: на Львовщине изверг получил 10 лет тюрьмы за убийство женщины
20 марта 2025, 03:15
Жирные цели в Крыму: разведчики уничтожили российские системы ПВО, морские суда и вертолет
20 марта 2025, 02:35
Предприниматель из Тернополя под видом водителей переправил за границу 32 мужчин
20 марта 2025, 02:14
Россияне ударили по поселку под Запорожьем: разрушены жилые дома
20 марта 2025, 02:00
На Львовщине будут судить мужчину, совершившего вооруженное нападение на АЗС
20 марта 2025, 01:50
Обстрел Кировоградщины: повреждена инфраструктура "Укрзализныци", изменены маршруты поездов
20 марта 2025, 01:40
На Николаевщине адвокатка пыталась подкупить пограничника, чтобы переправить за границу мужчину
20 марта 2025, 01:33
Смертельное ДТП в Днепре: спасатели деблокировали погибшего и пострадавшего
20 марта 2025, 01:15
Оккупанты обстреляли Запорожье: ранены 2 человека
20 марта 2025, 01:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »