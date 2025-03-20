В релизе от Белого Дома о результатах разговора Путина и Трампа мне особенно бросилась в глаза формулировка о "стратегических вооружениях"

В релизе от Белого Дома о результатах разговора Путина и Трампа мне особенно бросилась в глаза формулировка о "стратегических вооружениях"

фото: Facebook

В смысле эти два деятеля договорились между собой работать над "остановкой распространения стратегического оружия", при чем слова "ядерного" в оригинальном сообщении таки не было.

В чем здесь проблема? А ответ такой – если упростить всю современную концептуальную базу по ракетному и дроновому вооружению, то выходит, что Россия и США якобы собираются отказаться чуть ли не от всего, что должно летать на дистанцию более 500 километров.

Если действительно буквально толковать, то получается какой-то абсурд.

Или настолько большое семантическое поле неопределенности, что особенно здесь стороны рискуют вообще ни о чем не договориться.

А при желании это поле можно сделать максимально неопределенным: например, однажды аналитики авторитетного IISS в одной из своих публикаций умудрились обвинить Турцию в якобы нарушении "режима экспортного контроля по ракетному вооружению" по факту возможной поставки в Ливию ударных дронов Akicni, имеющих вообще турбовинтовую силовую установку.

И в итоге мы всем миром выйдем как раз в новую "гонку вооружений", ростки которой чуть ли не каждый день буквально прорастают в новостях.

Например, Северная Корея строит не только два больших фрегата под крылатые ракеты морского базирования, но и первую в своей истории ударную атомную подлодку.

Ну а Япония уже в 2026 году планирует принять на вооружение гипервуковые ракеты HVGP, работы по которым проходят при прямой технологической помощи от США.

Такие дела.

*На фото – один из испытательных пусков американского гиперзвукового вооружения Dark Eagle, или LHRW, который должен стать на боевое дежурство в строю Армии США в конце 2025 года.