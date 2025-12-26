2025/2026 Следующий год рождается близнецом того, кто стихает. Может быть, мы потом будем путаться в них. «Когда это произошло? Когда началось, когда кончилось?». Никто не узнает

Война приделала годам крылья, и они стаей несутся через нас. Трогают: клип, и уже новые люди, другой горизонт, дети – уже не дети.

Великая когда-то империя теперь правится дикарями, лакомыми к золоту и фальшивым почестям. Целый год Россия обманывала дикарей, нанизывала обещание. Целый год весь мир не замечал войны, а слушал разговоры. Дальше будет то же самое.

Вместо того, чтобы изучать эту футуристическую войну, в которой появляется новая реальность, вместо того, чтобы становиться специалистами в коптерах и наземных дронах, в протоколах связи и архитектуре сетей – армия журналистов и комментаторов по миру смотрит в рот дикарям, обсасывает каждое их глуповатое слово, ищет в нем глубинные смыслы. Как будто от переговоров что-то зависит.

А все ж очень просто. Это – дикари.

Меня всегда удивляло, как в одних и тех же США ужасная дикость уживалась с таким замечательным расцветом техники, права, финансов. Удивительным образом буквально за заборами лучших и богатых университетов копались бомжи в небывалых для нас количествах. Малообразованным по нашим меркам людям как-то удавалось править самой умной на свете элите.

Но вот, похоже, дикость прорвала ослабевшие заборы.

Как хорошо, что мы почти научились без них обходиться.

Всё очень просто. Путин давно утратил связь с реальностью. Все гораздо хуже, чем мы можем вообразить. Настоящее состояние его прорывается тогда, когда он упорно повторяет ложь о Купянске. И на ложь работает вся система РФ, вся страна живет и дышит этой ложью.

Контролирует ли такой затуманенный человек процессы в своей стране? Делает ли осознанные решения? Конечно, нет. Поэтому он будет толкать свои войска вперед, тратить деньги, и его чиновники будут бегать, чтобы профинансировать все иллюзии.

Лучший инструмент для прогнозирования Путина – это борода Дугина, которая своими всеми фибрами настроена на безумие государя, чувствует его малейшие нюансы и переводит их на вполне понятные нам слова. Там у него все написано. Дугин еще никогда не ошибся.

И все идет к гибели Левиафана.