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Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
18 марта 2025, 04:23

Безнаказанность СОЧ привела к убийству Демьяна Ганула

18 марта 2025, 04:23
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Если бы правоохранительная система боролась с СОЧ и дезертирством, Демьян Ганул имел бы шанс на жизнь
Если бы правоохранительная система боролась с СОЧ и дезертирством, Демьян Ганул имел бы шанс на жизнь
фото: Facebook
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Сейчас многие пишут о праве на оружие. Это верно.

Но не замечают тот момент, что подозреваемый в убийстве совершил перед тем еще одно тяжкое преступление, а именно деяние, предусмотренное статьей 407 Уголовного кодекса Украины: Самовольное оставление воинской части или места службы, совершенное в условиях военного положения. Наказание за это сопоставимо с санкцией за убийство – до 10 лет.

Военная часть, в которой подозреваемый считался, утверждает, что предоставила правоохранителям всю информацию, которой достаточно для того, чтобы зарегистрировать уголовное производство.

Но, как это бывает в большинстве случаев, производства по СОЧ правоохранители не открыли, несмотря на прямую обязанность это сделать, предусмотренную статьей 214 Уголовного процессуального кодекса.

Если бы они это сделали, и если бы провели следственные действия, объявили это лицо в розыск, если бы полиция отработала – следующего преступления, возможно, и не было бы.

Однако этого не произошло, безнаказанность рождает большие преступления.

И эта ситуация типична. СОЧ у нас – не уголовно наказуемое преступление, это просто жизненная позиция, которая в общем-то правоохранителями толеруется.

Вот если бы их законом заставить хотя бы периодически участвовать в боевых действиях на фронте – как думаете, относились ли бы они к своим обязанностям так небрежно, как сейчас?

Как можно вообще рассчитывать на победу в войне, когда из армии можно беспрепятственно, без последствий уйти домой в любое время, бросив боевых собратьев, бросив позиции?

О каком "истощении" Украины говорят, если никто не напрягается?

Одесса убийство СОЧ активист Демьян Ганул
 
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