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Алексей Кущ Экономист, финансовый аналитик info@regionews.ua
24 января 2025, 10:15

Новая концепция Российской империи: Третий Рим или Второй Иерусалим

24 января 2025, 10:15
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На наших глазах формируется новая концепция Российской империи 2.0. Фактически, мы можем ощутить себя в некоей исторической реконструкции 16 века.
На наших глазах формируется новая концепция Российской империи 2.0. Фактически, мы можем ощутить себя в некоей исторической реконструкции 16 века.
фото: российские СМИ
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Российская империя 1.0. была заложена во времена Ивана Грозного и законодательно оформлена решениями Стоглавого Собора.

Немногим ранее, монах Филофей Псковский в своих письмах к отцу Ивана Горозного, Василию ІІІ Ивановичу написал:

"... два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти".

Именно с этих пор, Москва формируется как царство (протоимперия) и объявляет претензии на римское и византийское наследство (Третий Рим).

Которое использовалось затем как идеологическое обоснование расширения империи в сторону Европы: по замыслу российских царей, если "Москва - Третий Рим", то она может претендовать на наследие "римской" и затем и "византийской" империй. А это практически вся Европа.

В рамках этой концепции, Россия планировала рано или поздно захватить Константинополь (Стамбул), отслужить литургию в Святой Софии Константинопольской и поднять из забвения венец византийских императоров, который пал к ногам турецких султанов.

Двуглавый орел Палеологов, императорской династии Византии - это и модифицированный герб Российской империи.

Этим объяснялось и историческое соперничество Британии и России, так как в Лондоне считали недопустимым российский контроль над Боспорским проливом и Дарданеллами и выход Российской империи в Средиземное море.

В 19 веке подобные претензии России завершились Крымской войной и лишь рамках формирования коалиции Антанты во время Первой мировой, Британия неофициально обещала России после разгрома Германии, Австро-Венгрии и Турции - Константинополь как третью столицу Российской империи после Москвы и Санкт-Петербурга.

Но нынешняя клиодинамика России напоминает времена Ивана Грозного и нового Стоглава, когда "расширение на Запад" было подвергнуто идеологической ревизии. Но если в 16 веке эта ревизия оказалась временной, то сейчас она может быть окончательной.

Нынешняя Россия - это не "век Петра" с прорубанием "окна в Европу, это не "Бабское столетие" (18 век и время Елизаветы и Екатерины) с турецкими войнами.

Это не статус "жандарма Европы" времен Николая І, это не время Александра І Благословенного и победителя Наполеона, это не период Смуты или Алексея Михайловича Тишайшего или Александра ІІ Освободителя. Это и не период Сталина и тем более, не период Ленина.

Это период Ивана Грозного. С его сватовством к английской королеве Елизавете, Ливонской войной и неожиданным для всех быстрым продвижением на Восток.

Точно также как и тогда, нынешняя Россия в начале нулевых начала со "сватовства". Но только вместо Елизаветы, это была Меркель, а вместо Британии - Германия. И как и тогда, завершилось все окончательным разрывом.

Вязкая, тяжелая Ливонская война за продвижение на Запад в 16 веке. Сперва успех в боях с Ливонской конфедерацией, затем неудачи после вступления в войну Великого княжества Литовского, Шведского и Датского королевств. Тогда это были одни из ключевых сил в Европе.

Сейчас война против Украины, которая в геополитическом контексте чем-то напоминает Великое княжество Литовское того времени.

Европейская коалиция по блокированию продвижения России на Запад тогда и сейчас.

И неожиданный разворот Москвы на Восток: после победы над Казанским и Астраханским ханствами - покорение Сибири в 16 веке и Глобальный Евразийский остров с Китаем - сейчас.

Точно также и сегодня, Россия фактически заколачивает петровское "окно в Европу" и открывает "дверь на Восток".

Новый имперский проект - это изменение старого принципа Парето по построению Российской империи 1.0., когда 80% людских ресурсов было сосредоточено на 20% территории, а на 80% территорий - 20% людских ресурсов.

Этому развороту содействует и глобальное потепление, которое трансформирует жизненную среду за Уралом в более благоприятную.

В рамках концепции Российской империи 2.0. - новая столица теперь планируется не в Константинополе, а в Западной Сибири. И это очень символично.

Концепция Третьего Рима и Евразийства - окончательно прячется под спуд истории.

Ведь Евразийство - это идеология российско-европейского культурного синтеза, "спасение Россией консервативной Европы" и подношение к ногам Рима имперского приданного в виде природных богатств Сибири.

В 20 веке Евразийство осуществлялось не с помощью философов, писателей, музыкантов и художников, а с помощью газопроводов. Теперь в северном потоке вместо природного газа - соленая морская вода.

В контексте сохранения Российской империи 2.0. - разворот на Восток может сыграть свою формотворческую роль.

Россия буде стремится изменить имперскую формулу Парето с 80:20 хотя бы на 60:40.

В 17-19 веках формула Парето еще работала, но только лишь до тех пор, пока Азия была слабой.

Как только в Азии появилась новая сила на движке модернизации - эта формула дала сбой.

Индустриальная Япония выиграла у России русско-японскую войну 1905 года и лишь благодаря дипломатическому чуду и гению Витте, Российская империя спасла тогда свой престиж.

Но давайте себе представим, что вместо Японии эпоха Мэйдзи произошла бы в Китае? Гипотетическую русско-китайскую войну 1905 года Россия могла бы и не выиграть.

Но сейчас модернизируется именно Китай, поэтому Российская империя 2.0. и разворачивается и на Восток. Хотя делает это она, большей частью "от необходимости", под давлением обстоятельств на западе своего имперского контура.

Это значит, что в будущем Европу и РФ ждет новый "железный занавес" и "заморозка", конечно в реалиях 21 века, когда полноценный "занавес" формата 20 столетия уже невозможен.

Именно поэтому и возникает концепция "сакральной крепости" - Второго Иерусалима как новый филосфский концепт имперского построения.

И здесь опять же есть перекличка со временем Ивана Грозного.

Как написал историк Яков Лурье:

"В 1551 году Стоглавый собор кодифицировал православный культ на Руси как культ национальный, опираясь на сложившуюся русскую традицию, а не на греческий авторитет...

Представление о России как о единственной в мире стране, сохранившей правую веру, было весьма величественно, но и весьма ответственно.

Если истина сосредоточена у нас, а весь окружающий мир "изрушился", то, строя свое государство, русские должны идти каким-то совершенно своеобразным путем, а на чужой опыт опираться лишь в очень ограниченной степени - как на опыт отрицательный".

Очевидно, что подобная мифология формируется в России и сейчас. Но уже не в рамках концепции Третьего Рима, а в рамках новой идеологемы - Второго Иерусалима. Этим и отличается формат Российской империи 2.0. от прежних имперских итераций.

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