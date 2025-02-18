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Алексей Голобуцкий политтехнолог info@regionews.ua
18 февраля 2025, 13:24

Трамп тестирует на прогиб: как работает его тактика в переговорах

18 февраля 2025, 13:24
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фото: Facebook
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Как я и писал неоднократно: Трамп действует наскоками, наглыми, возмутительными, нереалистичными... Однако он действительно и не ожидает, что каждый такой наскок сработает. Это просто точечные уколы для исследования реакции.

В конце концов. Когда Зеленский отказался подписывать в Мюнхене документ в том виде, на котором настаивал Белый дом, жесткое давление со стороны американских переговорщиков "неожиданно исчезло, а появился конструктив и переговоры с Венсом состоялись". Хотя предварительно были невероятно жесткие условия "США не будут менять условий ни в каком варианте", "либо подписывайте как есть – либо с вами даже говорить Вэнс не будет"...

Так будет и со всеми другими очевидно абсурдными условиями и требованиями Трампа (причем не только в отношении Украины). Он просто вот в такой манере изучает реакции и продувает каждого визави на прогиб.

Скажем, по предварительным запугиваниям серии "Украина принимает то решение по прекращению боевых действий, которое ей дает Трамп, или разбирается сама". Сегодня спецпредставитель Келлог сделал практически противоположное заявление: "США не будут заставлять Украину подписывать мирное соглашение, а выслушают позиции всех участников процесса. Зеленский и народ Украины самостоятельно примут это решение".

То же самое по поводу участия Европы в переговорах: практически одновременно прозвучало и "Европе не будет место за столом переговоров" – и "мы привлечем вообще всех". То есть, на самом деле стоит иметь свою жесткую позицию, тогда испытательные вбросы команды Трампа остаются просто информационными вбросами, а не реальными ультиматумами.

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