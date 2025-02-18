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Олексій Голобуцький політтехнолог info@regionews.ua
18 лютого 2025, 13:24

Трамп тестує на прогин: як працює його тактика в переговорах

18 лютого 2025, 13:24
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The Telegraph: Трамп вимагає більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським мирним договором 1920 року
The Telegraph: Трамп вимагає більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським мирним договором 1920 року
фото: Facebook
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Як я й писав неодноразово: Трамп діє наскоками, нахабними, обурливими, нереалістичними... Однак він насправді і не очікує, що кожен такий наскок спрацює. Це просто точкові уколи задля вивчення реакції.

Зрештою. Коли Зеленський відмовився підписувати в Мюнхені документ у тому вигляді, на якому наполягав Білий дім, жорсткий тиск з боку американських переговорників "несподівано зник, натомість з'явився конструктив і переговори з Венсом відбулися". Хоча попередньо були неймовірно жорсткі умови "США не мінятимуть умов ні в якому варіанті", "або підписуйте як є – або з вами навіть говорити Венс не буде"...

Так буде і з усіма іншими очевидно абсурдними умовами і вимогами Трампа (причому не тільки щодо України). Він просто от в такій манері вивчає реакції і продує кожного візаві на прогин.

Скажімо, щодо попередніх залякувань серії "Україна приймає те рішення по припиненню бойових дій, яке їй дає Трамп, або розбирається сама". Сьогодні спецпредставник Келлоґ зробив, практично, протилежну заяву: "США не змушуватимуть Україну підписувати мирну угоду, а вислухають позиції всіх учасників процесу. Зеленський і народ України самостійно ухвалять це рішення".

Те саме щодо участі Європи в переговорах: практично одночасно прозвучало і "Європі не буде місце за столом переговорів" – і "ми залучимо взагалі всіх". Тобто, насправді варто мати свою тверду позицію, тоді випробувальні вкиди команди Трампа лишаються просто інформаційними вкидами, а не реальними ультиматумами.

Дональд Трамп США війна ВВП Зеленський Володимир
 
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