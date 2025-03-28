За сутки ВСУ ликвидировали 1860 оккупантов, уничтожили десятки танков, ББМ и артсистем россиян
За прошедшие сутки, 27 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 860 российских захватчиков, 17 танков, по одной системе РСЗО и ПВО, 61 боевую бронированную машину, 122 артсистемы, 144 БпЛА оперативно-тактического уровня и 210 единиц автомобильной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 910 тысяч солдат.
Напомним, воины ГУР показали, как выбивают российскую ПВО и логистику оккупантов в Крыму.
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