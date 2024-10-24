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Виталий Василишин Журналист info@regionews.ua
24 октября 2024, 16:21

Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину

24 октября 2024, 16:21
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Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководство Вооруженных сил Украины начать реформу базовой общевойсковой подготовки, которую проходят все мобилизованные в ВСУ украинцы. Пока начался пилотный проект такого реформирования на базе четырех учебных центров, а после его окончания будет проанализировано, насколько он удачен и что нужно еще менять. Главная цель, как заявляют в Генштабе, – повысить качество подготовки военнослужащих ради дальнейшего сохранения их жизней. RegioNews разбирался, какие главные изменения ожидают мобилизованных в будущем
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководство Вооруженных сил Украины начать реформу базовой общевойсковой подготовки, которую проходят все мобилизованные в ВСУ украинцы. Пока начался пилотный проект такого реформирования на базе четырех учебных центров, а после его окончания будет проанализировано, насколько он удачен и что нужно еще менять. Главная цель, как заявляют в Генштабе, – повысить качество подготовки военнослужащих ради дальнейшего сохранения их жизней. RegioNews разбирался, какие главные изменения ожидают мобилизованных в будущем
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Для начала следует отметить, что анонсирование начала реформирования системы базовой общевойсковой подготовки состоялось еще в сентябре текущего года. Это вписывается в рамки инициативы главкома ВСУ Александра Сырского под названием "Сохранение жизни военнослужащих". Проще говоря, руководство Вооруженных сил Украины пришло к тому, что чем качественнее будет проведена подготовка мобилизованных, тем выше у них шансы сохранить жизнь на поле боя.

Пока программа работает в экспериментальном режиме на базе четырех учебных центров (в общей сложности их функционирует более 25 по всей стране) и на сегодняшний день к ней привлечены около 500 военнослужащих. Главное отличие этой программы состоит в том, что вместо 30 дней базовой общевойсковой подготовки ее участники проходят соответствующие учения полтора месяца. В ВСУ отмечают, что как только пилотный проект будет завершен, специалисты будут анализировать насколько базовая общевойсковая подготовка на полтора месяца лучше, чем обучение в течение 30 дней. После этого, в декабре 2024 года, будут приняты решения по усовершенствованию элементов базовой общевойсковой подготовки. И если в конце концов этот эксперимент признают удачным, то уже начиная с 2025 года, все учебные центры ВСУ будут постепенно переходить на новую программу обучения мобилизованных сроком полтора месяца вместо 30 дней. Кроме того, уже в Главном управлении доктрин и подготовки Вооруженных сил Украины пришли к выводу, что качественная подготовка военнослужащих может быть достигнута благодаря регулярному обмену опытом между различными воинскими частями и учебными центрами.

Что изменится

Кроме основного фактора изменений в базовой общевойсковой подготовке - увеличение срока подготовки мобилизованных с одного месяца до полутора - ожидается ряд других изменений. Например, цель пилотной программы значительно улучшить элементы динамического огневого контакта в ближних и средних дистанциях. Также это касается стрельбы в динамике и ближнего боя в окопах. В общем, будет большое внимание уделяться тактико-огневой подготовке, ведь навыки стрелка должны быть у всех военнослужащих. Отдельно следует отметить, что в новой пилотной программе подготовки военнослужащих есть обязательный пункт изучения всех основ применения беспилотников, а также окопных средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Все мобилизованные, которые будут проходить базовую общевойсковую подготовку по новому пилотному проекту, будут усиленно обучаться разведывательно-диверсионной деятельности, а также навыкам выживания на фронте. Особенно это будет касаться холодного времени года, ведь в это время гораздо сложнее вести бой на линии боевого столкновения.

Планируются и некоторые бонусы для лучших военнослужащих, которые во время обучения после мобилизации зарекомендуют себя с лучшей стороны. Для таких бойцов введут поощрительные программы, а именно они сами смогут выбрать, где продолжат службу.

Не менее важно, что руководители Генштаба в рамках обновления системы подготовки мобилизованных обещают исключить из учебного процесса устаревшие методы. К ним, например, можно отнести большинство теоретических занятий, во время которых военнослужащим рассказывают, скажем, как устроена работа автомата или как хранить оружие. В ВСУ считают, что мобилизованные смогут изучить это во время практических занятий по стрельбе, а как хранить оружие их уже научат в воинской части, куда они попадут после учебного центра.

В общем, "рабочий" день в учебном центре для мобилизованных хотят сократить с 10 до 8 часов. Это аргументируется тем, что после восьми часов занятий у военнослужащих будет больше времени на возобновление, чтобы на следующий день более эффективно продолжить обучение.

Школа инструкторов

В ВСУ также признают, что в учебных центрах сегодня не хватает около 20% инструкторов. Причем оказалось, что не все действующие инструкторы имеют опыт боевых действий после 24 февраля 2022 года. Некоторые из них вообще не имеют такого опыта, или принимали участие в боях за Украину до 2022 года. А боевые действия до 2022 года и после этого очень отличаются, ведь раньше, например, так широко не применялись дроны, а сейчас они стали самыми важными на поле боя. Именно поэтому решается вопрос, чтобы привлекать в инструкторский состав именно ветеранов полномасштабной войны.

К тому же достаточно много представителей преподавательского состава в учебных центрах имеют офицерские звания, поэтому их могут заменить на сержантов. Таким образом параллельно планируют повысить престижность сержантов, а офицеры смогут выполнять другие задачи во благо обороны страны. В Вооруженных силах на сегодняшний день разрабатываются планы по внедрению в Украине школы инструкторов, чтобы полностью обеспечить инструкторский состав в учебных центрах, где базовую общевойсковую подготовку проходят мобилизованные украинцы. Есть даже мнения привлекать к инструкторской работе специалистов НАТО.

война ВСУ мобилизация ТЦК полигон линия фронта учебный центр
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