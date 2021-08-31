Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть

Старое, разрушенное и заброшенное еврейское кладбище в центре города десятилетиями никого не смущало. И вдруг вокруг него возник скандал, который быстро выплеснулся на общеукраинский уровень

Старое, разрушенное и заброшенное еврейское кладбище в центре города десятилетиями никого не смущало. И вдруг вокруг него возник скандал, который быстро выплеснулся на общеукраинский уровень

Фото: rivnenews.com.ua

В самом центре Ровно, между улицами Кавказская, Литовская, Мицкевича и Князя Владимира, есть местность, которую местные жители знают как "Еврейку". Даже на Google Maps она таким названием обозначена. Это - старое, заброшенное еврейское кладбище. Точнее то, что от него осталось.

"Кавказ", "еврейка", советы и ОДА

Собственно говоря, в этой местности, которая когда-то называлась "Кавказ" (считается, что из-за холмистой местности, несвойственной для Волыни, но присущей соответствующему горному региону), евреи и жили. А потом умирали и получали последний покой там же.

Впрочем, как оказалось, покой был далеко не последним. Потому что в советские времена это кладбище просто и привычно для той власти разрушили. Не до конца (что тоже было присуще качеству работы при советской власти), так что вполне можно говорить об осквернении.

Пикантности добавляет тот факт, что прямо рядом с "Еврейкой" находится здание Ровенской облгосадминистрации, которую, вероятно, такое соседство вполне устраивало. Так они и соседствовали – власть (советская, потом украинская) и заброшенное еврейское кладбище.

Кто-то гулял, кто-то возмущался, кто-то ставил памятники

Этот стихийно возникший парк в центре города, конечно, облюбовали жители Ровно. Кто-то - для того, чтобы выгулять своего песика, кто-то просто прогуливался, кто-то устраивал пикники (частенько в формате самой обычной пьянки). Соседство с могильными плитами людей, очевидно, не смущало. Или, возможно, надписи на непонятном языке давали возможность закрывать глаза на посиделки на кладбище.

Конечно, находились и те, кого такое положение вещей возмущало. Были и посты в соцсетях, и призывы к горожанам. Кстати, и о велосипедных поездках тоже писалось. Но до поры, до времени это по какой-то причине предпочитали не замечать. Хотя нельзя сказать, что про "Еврейку" вообще забыли. В 2015 году дошло даже до самых высоких локальных высот – мэрии и облсовета. И обещалось поставить памятник, благоустроить территорию…

Памятник таки поставили, буквально через два года. Памятник оплатила еврейская община, а на основание монумента и лестницу к нему потратилась городская власть. Привезли аудиоаппаратуру, торжественно открыли. А вот про само кладбище - забыли.

Велосипедисты разбудили Червоненко

И вспомнили только через четыре года, когда будто глаза открылись на то, что любители велосипедного экстрима на месте кладбища оборудовали себе трассу с трамплинами. Использовав, кстати, для этой трассы могильные камни. Здесь уже и Объединенная еврейская община Украины отреагировала, выложив видеозапись с места, где никак не упокоятся под велосипедными колесами их предки. И персонально один из самых известных представителей еврейского сообщества - экс-министр Евгений Червоненко - возмутился.

Заговорили даже о присвоении "Еврейке" статуса культурно-исторического объекта. И в ОГА, которая все эти годы находилась по соседству с ней и не замечала всего того, что происходило, охотно согласились и занялись привычным своим делом - подготовкой документов. Итак, от велосипедистов и собачников старое, недоразрушенное еврейское кладбище якобы спасли. Но в 2015-м обещалось "благоустроить территорию". А вот приведут ли в порядок - большой вопрос.

И не "Еврейкой" единственной. По всей Украине куча таких заброшенных, и заросших исторических памятников. В соседней Волынской области возле Иваничей среди полей забыто (несмотря на то, что последнему захоронению менее сорока лет) чешское кладбище. Хорошо, что там холмов нет, заросло все деревьями да и поселок далеко - никому не придет в голову на велосипедах там гонять…