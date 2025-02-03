13:40  03 лютого
На парковці ТРЦ у Києві побилися 16 та 19-річна приятельки: поліція їх розшукала
10:59  03 лютого
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
16:11  03 лютого
На Дніпропетровщині двоє депутатів та кримінальний авторитет вимагали $60 тисяч у ексзаступника мера
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2025, 23:17

На Волині лікарку судитимуть через смерть немовляти

03 лютого 2025, 23:17
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Медикиня неправильно діяла під час вагітності пацієнтки. Внаслідок цього немовля не вижило

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, це сталося 9 серпня 2023 року. Тоді гінекологиня неправильно обрала тактику розрішення веденням пологів 28-річної жінки. Внаслідок цього немовля померло. Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо неналежного виконання лікарем професійних обов'язків.

"Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 140 КК України неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, що 1 лютого стало відомо, що в Одесі в одній з квартир знайшли тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Тіло дитини було в морозильній камері. Відомо, що хлопчик мешкав зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

прокуратура діти пологи
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
У Нікополі затримали чоловіка з 10 паспортами
04 лютого 2025, 00:41
Близько 60 ударів ножем: на Дніпропетровщині 17-річна дівчина вбила власного дідуся
04 лютого 2025, 00:28
Вбивство співробітника ТЦК: Україна програє Росії не на фронті, а всередині країни
04 лютого 2025, 00:10
На Волині чоловік вбив свою дружину ножем
03 лютого 2025, 23:31
У столиці Словаччини до смерті побили українця
03 лютого 2025, 23:09
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину
03 лютого 2025, 22:41
На Дніпропетровщині чоловік незаконно нарубав дерев на понад мільйон гривень
03 лютого 2025, 22:20
На Рівненщині жінка трубою побила військового
03 лютого 2025, 21:53
У Рівному агенти РФ готували теракт
03 лютого 2025, 21:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »