Турецкие войска в Сирии сбили еще один самолет Асада

Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель режима Асада

Фото: VLADIMIR ISACHENKOV

Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель режима Асада

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, передает RegioNews

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий режиму", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.