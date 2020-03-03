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03 марта 2020, 13:58 9

Турецкие войска в Сирии сбили еще один самолет Асада

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03 марта 2020, 13:58 9
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Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель режима Асада
Фото: VLADIMIR ISACHENKOV
Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель режима Асада

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, передает RegioNews

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий режиму", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.


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