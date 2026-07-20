Фото: ДСНС

У неділю, 19 липня, у мікрорайоні Сабарів у Вінниці сталася трагедія на водоймі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники вилучили з річки Південний Буг чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого та з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 16 липня на Дніпропетровщині під час купання у ставку потонула 35-річна жінка. Загиблу виявили на глибині 3 метрів та на відстані 70 метрів від берега.