Лютий принесе зміни: синоптик розповіла про погоду в Україні

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На початку місяця із північного заходу Європи прийдуть атмосферні фронти скандинавського циклону Margrit, які принесуть до України дощі та мокрий сніг

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко, пише RegioNews.

Очікується, що циклон принесе 1 лютого на захід - дощі, на північ - дощ з переходом у мокрий сніг, на центр - дощ з переходом у мокрий сніг у Вінницькій області.

У східних областях, більшості центральних та в південній частині істотні опади 1 лютого малоймовірні.

Вітер буде західних напрямків, поривчастий, на заході та півночі можливо сильний, до 15-18 метрів за секунду.

Температура повітря суттєво не міняється. Вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, впродовж дня +1...+7 градусів.

У Києві 1 лютого значну частину доби опадів не передбачається, збільшиться хмарність, ввечері пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі у столиці близько нуля, вдень у четвер +3...+5 градусів.

"Надалі в Україні переважатиме волога, проте нехолодна погода з невеликими коливаннями температури повітря, буде вітряно", - попередила Діденко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. Зокрема, будуть збережені тарифи на світло.