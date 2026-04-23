ВМС показали кадри знищення ворожої цілі на підході до Одеси
Військово-морські сили Збройні сили України знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів Одеси
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
За інформацією військових, ціль було оперативно виявлено та ліквідовано ще на підході до узбережжя.
У ВМС наголосили, що продовжують контролювати акваторію та не допускають загроз з моря.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.
23 квітня 2026
