Скриншот із відео

Військово-морські сили Збройні сили України знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів Одеси

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.

За інформацією військових, ціль було оперативно виявлено та ліквідовано ще на підході до узбережжя.

У ВМС наголосили, що продовжують контролювати акваторію та не допускають загроз з моря.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.