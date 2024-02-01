15:21  01 лютого
У Київській області понад 30 шкіл перейшли на дистанційне навчання
14:24  01 лютого
Правоохоронці провели обшуки в управлінні ДСНС Полтавщини
14:53  01 лютого
В Україні за тиждень від коронавірусу і грипу померли 42 людини
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2024, 14:44

На Франківщині шахрай представився банківським працівником та виманив у пенсіонерки 100 тисяч

01 лютого 2024, 14:44
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області аферист видав себе за працівника банку та обдурив жінку на суму в понад 103 тисячі гривень

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

"Вашу карту заблоковано", "з вашого рахунку підозріла транзакція", "аферисти намагаються зняти гроші з карти"… Зловмисники використовують різні способи, аби отримати доступ до банківських даних громадян", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що повірила невідомому додзвонювачу і 62-річна мешканка обласного центру. Незнайомець представився банківським працівником та повідомив, що із її банківської картки відбувається зняття грошових коштів. А для збереження власних коштів клієнтці потрібно здійснити переказ на іншу картку.

Жінка самостійно здійснила переказ коштів із рахунків в сумі понад 103 000 гривень на карту, яку попередньо вказав шахрай-співрозмовник.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині підприємець ошукав батька загиблого військового на понад 2,5 мільйона гривень.

Івано-Франківська область шахраї гроші банки



01 лютого 2024
Мільйонні доходи, годинник Hublot і "Ланос": скільки заробляють і що задекларували керівники областей
140 млн гривень у власності, годинник Hublot за майже 500 тис. гривень, духовка за чверть мільйона, "Ланос" і ВАЗ – що ми знайшли в деклараціях начальників обласних військових адміністрацій
31 січня 2024
Ухилянтам блокуватимуть рахунки та заборонять їздити на авто. Всі деталі нового законопроєкту про мобілізацію
До Верховної Ради подали оновлений законопроєкт, який направлений на посилення мобілізації в Україні. Відтепер повістки пропонують відправляти на так званий електронний кабінет військовозобов’язаного,...
26 січня 2024
Експрем’єр Гончарук повертається у велику політику: незабаром йому дадуть нову посаду – джерела
Олексій Гончарук – наймолодший прем'єр-міністр в історії України. За свою коротку каденцію він встиг запам'ятатися дуже гучним скандалом, який вітчизняні ЗМІ охрестили "Гончарук-гейт". Тоді в мережу "...
23 січня 2024
Множинне громадянство: що дасть Україні така ініціатива та як заохотити іноземців отримати вітчизняний паспорт
Суспільство почало жваво обговорювати законопроєкт президента України про множинне громадянство, адже на сьогодні українці мають право мати виключно паспорт лише своєї держави. Ініціатива Володимира З...
Всіх 113 шахтарів підняли на поверхню, — Вілкул
02 лютого 2024, 10:03
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад 150 ворожих дронів різних типів
02 лютого 2024, 09:44
У Силах оборони розповіли про наслідки дронової атаки по об’єкту інфраструктури на Кіровоградщині
02 лютого 2024, 09:24
Харківщина: росіяни скинули авіабомби на Куп'янський район
02 лютого 2024, 09:09
Ситуація на фронті та втрати ворога: інформація від Генштабу на 2 лютого
02 лютого 2024, 08:47
У Кривому Розі "шахед" влучив у підстанцію: понад 100 шахтарів залишилися під землею
02 лютого 2024, 08:26
Декілька хвиль дронів-камікадзе атакували Україну вночі: де лунали вибухи
02 лютого 2024, 08:04
У Міноборони пояснили, чому впроваджують електронний кабінет для призовників
02 лютого 2024, 07:25
Понад 40 нових зразків озброєння й техніки прийняли до використання в ЗСУ: які саме
02 лютого 2024, 07:09
У ЗСУ вперше отримали форму жіночих літніх комплектів
02 лютого 2024, 06:46
02 лютого 2024
У лісі на Харківщині прикордонники розбили два бліндажі та позашляховик окупантів
01 лютого 2024
Дрони Держприкордонслужби "заземлили" групу російських "інженерів"
27 січня 2024
Таксі до Румунії: біля кордону прикордонники затримали водія з ухилянтами
Всі відео »
Мільйонні доходи, годинник Hublot і "Ланос": скільки заробляють і що задекларували керівники областей
Ухилянтам блокуватимуть рахунки та заборонять їздити на авто. Всі деталі нового законопроєкту про мобілізацію
Всі публікації »
Олексій Мушак
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »