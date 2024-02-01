На Франківщині шахрай представився банківським працівником та виманив у пенсіонерки 100 тисяч

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В Івано-Франківській області аферист видав себе за працівника банку та обдурив жінку на суму в понад 103 тисячі гривень

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

"Вашу карту заблоковано", "з вашого рахунку підозріла транзакція", "аферисти намагаються зняти гроші з карти"… Зловмисники використовують різні способи, аби отримати доступ до банківських даних громадян", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що повірила невідомому додзвонювачу і 62-річна мешканка обласного центру. Незнайомець представився банківським працівником та повідомив, що із її банківської картки відбувається зняття грошових коштів. А для збереження власних коштів клієнтці потрібно здійснити переказ на іншу картку.

Жінка самостійно здійснила переказ коштів із рахунків в сумі понад 103 000 гривень на карту, яку попередньо вказав шахрай-співрозмовник.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині підприємець ошукав батька загиблого військового на понад 2,5 мільйона гривень.