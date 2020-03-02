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02 березня 2020, 09:39 25

Коронавірус в світі: зростає число хворих і видужалих

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02 березня 2020, 09:39 25
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Станом на 2 березня через захворювання коронавірусом померло 3 тисячі 44 людини, з них 2803 - у Китаї
Фото: twitter/XHNews
Станом на 2 березня через захворювання коронавірусом померло 3 тисячі 44 людини, з них 2803 - у Китаї

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса.

Як зазначається, загалом у світі кількість випадків зараження новим коронавірусом, що поширився з Уханю в центрі Китаю, сягнула 89 тис. 71, з них - понад 45 тисяч одужали.

Так, випадки інфікування коронавірусом COVID-19 виявили у 63 країнах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 1 березня майже 87 тисяч людей заразилися і щонайменше 2900 - померли у світі.

У Китаї станом на 1 березня від вірусу померла 2761 людина, майже 80 тисяч - заразилися.

Найбільш ураженими, крім Китаю, є Іран, Італія, Японія і Південна Корея.

ДОВІДКА: 2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.


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