На позачерговому засіданні Верховної ради голосуватимуть за відставку Гончарука
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Офісі президента, пише RegioNews.
За словами джерела, на 99% на засіданні відбуватиметься голосування за відставку прем’єра.
Співрозмовник зазначив, що голосів за його відставку вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем'єра, в.о. глави Кабміну можуть призначити віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
За даними джерела УП, у п'ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем'єру за незадовільну роботу Кабміну. Зокрема, зауваження стосувалися падіння економіки і промвиробництва, медичної реформи, ситуації з коронавірусом та платіжок за комунальні послуги.
Гончарук, у свою чергу, нібито визнав недопрацювання Кабміну і виділив тільки трьох міністрів, до яких у нього немає зауважень, зокрема міністра юстиції Дениса Малюську.
Прем’єр також зазначив, що приймає волю президента.
Водночас джерела УП повідомляють, що Гончарук не писав нову заяву про відставку, як про це повідомляли деякі ЗМІ.
Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.
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