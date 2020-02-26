12:22  26 лютого
Скалецька: приїжджих з країн із коронавірусом перевірятимуть на кордоні
10:28  26 лютого
У Києві шахраї продавали посади голів ОДА
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 12:55 6

НАБУ підозрює ексрозвідників у корупції та нанесенні збитків державі

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 12:55 6
Читайте также на русском языке
Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють трьох осіб у вчиненні злочину, яким було завдано державі збитків у 2,2 млн гривень.
Фото: НАБУ
Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють трьох осіб у вчиненні злочину, яким було завдано державі збитків у 2,2 млн гривень.

Про це в середу, 25 лютого повідомляється на сайті відомства, передає RegioNews.

Зокрема, мова йде про колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Павла Пашковського і експосадовця цього відомства, яким інкримінують зловживання владою або службовим становищем.

Ще один фігурант справи — виконуюючий обов’язків директора одного із державних підприємств, його підозрюють у зловживанні службовим становищем, привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також у підробці документів, печаток, штампів та бланків.

Слідство, яке веде НАБУ за процесуального керівництва САП встановило, що підозрювані у період з серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю, в результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір і з постачання обладнання, яке те фактично не могло поставити.

Всупереч нормативним документам, за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість, обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник ДП легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності.

В результаті таких дій інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн грн збитків, що встановлено економічною експертизою. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.


НАБУ
НАБУ проводить обшуки у Пашинського, - ЗМІ
24 лютого 2020, 22:26
Збитки на 2,5 млн: начальнику адміністрації порту Бердянська повідомили підозру
19 лютого 2020, 17:47
Справа "рюкзаків Авакова": голова НАБУ готує позов до ЄСПЛ
14 лютого 2020, 12:02
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Денис Казанський
Андрій Романенко
Сергій Шевчук
Всі блоги »
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Балонь Андрій Богданович
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »