НАБУ підозрює ексрозвідників у корупції та нанесенні збитків державі

Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють трьох осіб у вчиненні злочину, яким було завдано державі збитків у 2,2 млн гривень.

Фото: НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють трьох осіб у вчиненні злочину, яким було завдано державі збитків у 2,2 млн гривень.

Про це в середу, 25 лютого повідомляється на сайті відомства, передає RegioNews.

Зокрема, мова йде про колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Павла Пашковського і експосадовця цього відомства, яким інкримінують зловживання владою або службовим становищем.

Ще один фігурант справи — виконуюючий обов’язків директора одного із державних підприємств, його підозрюють у зловживанні службовим становищем, привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також у підробці документів, печаток, штампів та бланків.

Слідство, яке веде НАБУ за процесуального керівництва САП встановило, що підозрювані у період з серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю, в результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір і з постачання обладнання, яке те фактично не могло поставити.

Всупереч нормативним документам, за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість, обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник ДП легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності.

В результаті таких дій інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн грн збитків, що встановлено економічною експертизою. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.