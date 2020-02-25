У Запорізькій області затримали поліцейських, що брали хабарі у "чорних ріелторів"

У Запоріжжі СБУ викрила поліцейських на вимаганні коштів від фігурантів кримінальних проваджень

Фото: СБУ

У Запоріжжі СБУ викрила поліцейських на вимаганні коштів від фігурантів кримінальних проваджень

Про це повідомили у прес-службі СБУ, повідомляє RegioNews.

Правоохоронці викрили діяльність посадовців Нацполіції з кількох регіонів, підозрюваних у вимаганні коштів з фігурантів кримінальних проваджень.

За попередньою версією слідства, радник начальника ГУ Нацполіції Дніпропетровщини та начальник сектору превенцій одного з райвідділів поліції Запорізької області налагодили схему вимагання неправомірної вигоди від осіб, причетних до незаконного заволодіння майном громадян.

Радника затримали у Запоріжжі під час отримання від дружини одного із "чорних ріелтерів" $3700 – частини обумовленого хабара, за не притягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності. Одночасно у Приморську був затриманий начальник сектору.

"У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу . Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи", - йдеться у повідомлені.