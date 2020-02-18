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18 лютого 2020, 13:10 3

У Раді допускають додаткові пленарні дні для пришвидшення розгляду земреформи

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18 лютого 2020, 13:10 3
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Фракція "Слуга народу" розглядає можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної Ради для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.
Фракція "Слуга народу" розглядає можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної Ради для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

Фракція "Слуга народу" розглядає можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної Ради для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

Про це заявив глава фракції {embed: person: url: 11073: [Давид Арахамія]} в кулуарах ВР.

"Додаткові пленарні дні - це один з таких інструментів, які можуть прискорити. Але ми ще не вирішили. Адже ми думаємо, що тоді буде нова серія маніпуляцій з приводу того, що ми прискорюємо процес ", - заявив Арахамія.

Депутат нагадав, що розгляд законопроекту про ринок землі може тривати до трьох місяців.

Нагадаємо, в кінці грудня аграрний комітет Верховної ради підтримав і рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект №2178-10 про відкриття ринку землі в Україні.

У документ подали понад 4 тис. правок.


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