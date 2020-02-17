Наприкінці минулого року в Україні скоротився держборг
Про це йдеться у звіті уряду за 2019 рік, опублікованому на сайті Кабміну, частка держборгу в національній валюті зросла до 41% з 33%, передає RegioNews.
Зазначається, що витрати на обслуговування держборгу 2019 року виявились на 26 млрд грн нижчими від планових обсягів за рахунок коригування графіка запозичень, зниження ставок і переходу на більш довгострокові інструменти.
Крім того, витрати знизилися на 7 млрд грн за рахунок зміцнення гривні.
Обсяг запозичень загального фонду держбюджету за рік становив 409,8 млрд грн, що на 1,2% вище від планового показника.
Як відомо, обсяг державного і гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 6,05 млрд дол., або на 7,7%, до 84,36 млрд дол.
У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за рік скоротився на 170,17 млрд грн, або на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.
- 17:51 17 лютого Держбюро розслідувань порушила чергову справу щодо Майдану
- 17:30 17 лютого У Жовтневому суді Запоріжжя відмовились розглядати справу екс-"смотрящего" Анісімова
- 17:28 17 лютого Денісова звернулась до Москалькової через незаконне затримання рибалок та кримчанина
- 17:25 17 лютого Сумська область отримає 2 мільярди на дороги, якщо знайде 4 мільйони на проект
- 17:25 17 лютого ВО "Платформа громад" презентували в Косівському районі
- 17:22 17 лютого Заступник начальника Менської колонії таки сидітиме в тюрмі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло