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17 лютого 2020, 17:03 3

Наприкінці минулого року в Україні скоротився держборг

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17 лютого 2020, 17:03 3
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У кінці 2019 року державний борг України скоротився до 43,8% ВВП з 52,2% на кінець 2018 року
Фото: Гривні. Сегодня
У кінці 2019 року державний борг України скоротився до 43,8% ВВП з 52,2% на кінець 2018 року

Про це йдеться у звіті уряду за 2019 рік, опублікованому на сайті Кабміну, частка держборгу в національній валюті зросла до 41% з 33%, передає RegioNews.

Зазначається, що витрати на обслуговування держборгу 2019 року виявились на 26 млрд грн нижчими від планових обсягів за рахунок коригування графіка запозичень, зниження ставок і переходу на більш довгострокові інструменти.

Крім того, витрати знизилися на 7 млрд грн за рахунок зміцнення гривні.

Обсяг запозичень загального фонду держбюджету за рік становив 409,8 млрд грн, що на 1,2% вище від планового показника.

Як відомо, обсяг державного і гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 6,05 млрд дол., або на 7,7%, до 84,36 млрд дол.

У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за рік скоротився на 170,17 млрд грн, або на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.


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