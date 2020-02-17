Наприкінці минулого року в Україні скоротився держборг

У кінці 2019 року державний борг України скоротився до 43,8% ВВП з 52,2% на кінець 2018 року

Фото: Гривні. Сегодня

У кінці 2019 року державний борг України скоротився до 43,8% ВВП з 52,2% на кінець 2018 року

Про це йдеться у звіті уряду за 2019 рік, опублікованому на сайті Кабміну, частка держборгу в національній валюті зросла до 41% з 33%, передає RegioNews. Зазначається, що витрати на обслуговування держборгу 2019 року виявились на 26 млрд грн нижчими від планових обсягів за рахунок коригування графіка запозичень, зниження ставок і переходу на більш довгострокові інструменти. Крім того, витрати знизилися на 7 млрд грн за рахунок зміцнення гривні. Обсяг запозичень загального фонду держбюджету за рік становив 409,8 млрд грн, що на 1,2% вище від планового показника. Як відомо, обсяг державного і гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 6,05 млрд дол., або на 7,7%, до 84,36 млрд дол. У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за рік скоротився на 170,17 млрд грн, або на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.



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